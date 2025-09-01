Литва предложила включить «Лукойл», «Газпром» и «все российские банки» в 19 пакет санкций ЕС

Опубликовано: 01.09.2025 12:11 , Обновлено: 01.09.2025

Литва на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Копенгагене представила предложения по новому, 19-му пакету санкций против России. Инициатива Вильнюса столкнулась с критикой со стороны одной из стран ЕС, которая заявила о готовности блокировать дальнейшие ограничения, особенно в сфере энергетики.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что «единственный путь вперёд» — это усиление давления на Москву с целью «сломить её механизмы финансирования войны». Его слова привела пресс-служба МИД.

В частности, литовская сторона предложила ввести полный запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения и высоких технологий.

В новый пакет также они предложили включить санкции против четырёх ключевых энергетических компаний — «Лукойла», «Роснефти», «Газпрома» и «Новатэка».

Помимо этого, Вильнюс настаивает на санкциях против «всех российских банков» и судов так называемого «теневого флота».

На встрече Будрис также призвал назвать 2030 год целевой датой вступления Украины в ЕС, назвав членство в союзе «сильнейшей гарантией безопасности».

Венгрия против

Иную позицию на встрече высказал глава МИД Венгрии. По его впечатлению, встреча в Копенгагене показала, что «Брюссель и большинство стран-членов готовятся к долгой войне, а не к миру». Он заявил публично, что Будапешт не поддержит новые ограничения.

«Позиция Венгрии ясна. Мы отвергаем санкции, которые угрожают энергоснабжению Венгрии и повышают расходы для домохозяйств», — заявил он.

Глава венгерского МИД также сообщил, что его страна откажется «позволять венгерским налогоплательщикам финансировать украинскую армию» и будет выступать против «форсированного» вступления Украины в ЕС, которое, по его мнению, «разорит венгерских фермеров».

Он добавил, что Еврокомиссия действует как «украинская комиссия», служа интересам Киева, а не стран-членов ЕС.

Напомним, для введения новых санкций в Европейском союзе требуется единогласное решение всех 27 стран-участниц.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как Венгрия неоднократно блокировала санкционные инициативы ЕС. Из-за этого возникали предложения лишить страну права голоса.

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