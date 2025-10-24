Литва подняла в небо истребители НАТО из-за «вторжения» двух российских самолетов

Опубликовано: 24.10.2025 08:28 , Обновлено: 24.10.2025

Вечером 23 октября в небо над Литвой были подняты два истребителя НАТО. Причиной в пресс-службе Вооружённых сил страны назвали нарушение воздушного пространства страны со стороны двух российских самолетов, которое расценили как «вторжение».

Согласно информации Вооружённых сил Литвы, нарушение государственной границы в районе Кибартай ВВС Литвы зафиксировали около 18:00 23 октября. “Нарушителями” оказались российский истребитель Су-30 и самолёт-заправщик Ил-78. Как заявили литовские военные, российские самолёты “вторглись” в воздушное пространство Литвы и углубились примерно на 700 метров, но уже спустя 18 секунд ретировались.

Несмотря на столь непродолжительное время нарушения литовская сторона не оставила инцидент незамеченным. Туда направили истребители союзников по НАТО - два Eurofighter Typhoon ВВС Испании, которые осуществляли воздушное патрулирование пространства НАТО.

В Вооружённых силах Литвы допустили, что нарушение воздушного пространства произошло в ходе учений по дозаправке российских самолётов, проводившихся накануне в соседней Калининградской области.

С российской стороны инцидент никак не комментировали, а вот президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Инга Ругинене его решительно осудили, назвав его “грубым нарушением международного право” и обвинив Россию в создании угрозы безопасности соседних стран.

Несмотря на это, пресс-секретарь премьер-министра Литвы Игнас Альгирдас Добровольскас, комментируя инцидент в эфире радиостанции LRT, заявил, что произошедшее никак не повлияло на уровень безопасности в стране.

Министерство иностранных дел Литвы выразило России “решительный протест” в связи с инцидентом, а также уведомили по дипломатическим каналам о произошедшем партнеров по НАТО и Европейскому союзу, а также Североатлантический совет.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вернулся к теме, будут ли страны Альянса открывать огонь по военным самолётам России, которые вторгнутся в их воздушное пространство.

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