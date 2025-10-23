Генсек НАТО рассказал, какие российские самолёты будут сбивать, а какие - нет

Опубликовано: 23.10.2025 09:23 , Обновлено: 23.10.2025

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вернулся к теме, будут ли страны Альянса открывать огонь по военным самолётам России, которые вторгнутся в их воздушное пространство.

Такой вопрос в странах Европы возник после нескольких инцидентов, начиная с вторжения БПЛА в Польшу и заканчивая обвинениями Эстонии в адрес двух российских истребителей. В обоих случаях Россия отрицала нарушения или свою причастность.

«Любые обвинения в адрес наших военных в том, что, дескать, какие-то границы нарушаются самолетами, по-прежнему ни разу не были подкреплены сколь-либо достоверными данными или аргументацией убедительной»,— заявил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Однако в НАТО зазвучали предложения сбивать нарушителей. Власти Польши однозначно пообещали это делать в случае угрозы, а власти Литвы пообещали согласовывать свои действия с союзниками.

“У меня к российскому правительству только одна просьба: если еще одна ракета или воздушное судно пересекут наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться”, — сказал ранее глава МИД Польши Сикорский на заседании совета ООН.

В свою очередь, Марк Рютте после встречи с Трампом в Вашингтоне высказал предположение, что если российские военные самолёты, нарушившие границы НАТО, не будут представлять опасности, то их не нужно сбивать. В любых других случаях будут произведены пуски ракет ПВО.

“Генеральный секретарь ясно дал понять, что в будущем, если российские самолёты будут представлять угрозу, НАТО при необходимости сможет их сбить. Если же угрозы не будет, их перехватят и выведут из воздушного пространства Альянса”, — сообщил телеканал Fox News.