Литва передала Украине новый пакет военной помощи. Что в него вошло?

Опубликовано: 17.05.2024 19:14 , Обновлено: 17.05.2024

Министерство национальной обороны Литвы в своем аккаунте X сообщило, что страна передала Украине 17 мая новый пакет военной помощи. В него, по информации ведомства, среди прочего вошли беспилотники и средства борьбы с дронами.

“Литва усиливает свою неизменную поддержку Украины. Сегодня мы передали Вооруженным cилам Украины беспилотные летательные аппараты, боеприпасы калибра 5,56х45 мм, средства борьбы с дронами, генераторы мощностью 100 кВт и складные кровати”, - рассказали в военном ведомстве Литвы.

Фото: Lithuanian MOD / X

В министерстве не уточнили, сколько именно дронов, боеприпасов и прочего передали ВСУ. В другом сегодняшнем твите сказано, что Литва настроена на “долгосрочную поддержку” Украины, в частности обязуется выделять на это 0,25% ВВП страны.

Ранее Telegraf.news сообщал, что 10 мая США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $400 млн. Туда среди прочего запланировали включить артиллерийские ракетные комплексы HIMARS, бронированные машины, артиллерийские, зенитные и противотанковые боеприпасы.

Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 400 миллионов долларов