Литва, Латвия и Эстония призвали НАТО готовиться к "экзистенциальной войне" с Россией

Опубликовано: 01.04.2024 08:57 , Обновлено: 05.07.2024

По случаю 20-летия вступления Литвы, Латвии и Эстонии в североатлантический Альянс дипломаты этих стран выступили с совместным обращением, в котором призвали союзников по НАТО готовиться к войне с Россией на выживание.

Авторы в опубликованном заявлении не призывали начать такую войну, но заявили, что Россия может «быстро развернуться» от Украины и атаковать страны Балтии.

«Мы хорошо понимаем, что российская военная экономика и закаленная в боях армия могут быстро изменить направление с юга на запад. Мы согласны с прогнозами разведки о том, что серьезный стратегический вызов нашей обороне и сдерживанию может возникнуть через три года или раньше. Это возможно. Естественных границ мало, и отступать нам некуда», — заявили там.

В Латвии, Литве и Эстонии напомнили о своей истории. «Наши предупреждения о скрытой и растущей угрозе с Востока были слишком легко проигнорированы в некоторых столицах союзников. Мы знали тогда, как и сегодня, что только коллективная оборона может гарантировать безопасность в Европе. Нам не хватало этого в 1930-х годах, и мы дорого заплатили за это цену, которую сегодня платят украинцы”, - написали они в своем заявлении.

Балтийские дипломаты утверждают, что “мучения”, которые сейчас переживает Украина в виде депортаций, пыток, похищений детей и “культурного стирания”, пробудили в их странах “самые мрачные воспоминания и страхи”. Таким образом они сослались на приход Советского союза в страны Балтии, начавшийся в 1940 году, который в Литве, Латвии и Эстонии считается началом оккупации.

“Дурь полная”

Во вторник, 26 марта, Александр Лукашенко приказал уничтожать всех “провокаторов” на белорусской границе. А также отверг подозрения в том, что Беларусь вместе с Россией готовится ко вторжению в Польшу или Литву.

«Дурь полная. Мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Они ждут это. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили. Возьмите заброску диверсионных групп через украинскую границу. Они заинтересованы в развязывании этой войны. Глупые люди», — заявил он в Ошмянскос районе.

Лукашенко приказал уничтожать нарушителей белорусской границы