Литовцы пожаловались на ухудшение дел в стране. Чем недовольны?

Опубликовано: 16.06.2024 18:41 , Обновлено: 16.06.2024

Опросы общественного мнения населения Литвы за последние месяцы показали, что, например, в мае две трети людей оценили ситуацию в Литве как ухудшающуюся. При этом доля пессимистически оценивающих ситуацию осталась такой же, как и в апреле.

Респондентам опроса, проведенного Baltijos Tyrimų 16-25 мая по поручению Elta, было предложено оценить, как, по их мнению, в последнее время дела в Литве в основном развиваются - к лучшему или к худшему.

В мае менее трети (29%) населения в возрасте от 15 лет и старше (до 74 лет) считали, что ситуация в Литве улучшается, а две трети (67%) указали, что ситуация в стране ухудшается, и 4% респондентов затруднились с ответом. В апреле положительно оценили ситуацию 32% респондентов, сообщило издание LRT.

Согласно результатам опроса, о том, что ситуация в Литве в основном меняется к лучшему, чаще упоминают молодые люди в возрасте до 30 лет, таких среди них 47%.

А вот большинство людей старше 50 лет (75%) убеждены, что ситуация в Литве ухудшается. Сельские жители смотрят на перспективы Литвы более пессимистично: так считают 76%. Такого же мнения придерживаются безработные и домохозяйки (72%), пенсионеры (73%), рабочие и фермеры (75%).

Вышеуказанный опрос не содержал вопросов о причинах пессимизма или оптимизма литовцев. Однако другие проведенные исследования в мае показали, что литовцев беспокоит ситуация с жильем. Результаты опроса, проведенного по заказу Литовской ассоциации развития недвижимости (ЛАРН) и агентства недвижимости Ober-Haus nekilnojamas turtas показали, что 56% респондентов считают, что в Литве не хватает доступного жилья, а целый 71% опрошенных не видит более эффективных государственных решений для изменения ситуации.

Ранее Телеграф сообщил, что литовские социологи провели опрос населения и поинтересовались, как они относятся к мигрантам из Беларуси, России и Украины. О результатах социологического исследования рассказало издание Delfi.

Литовские социологи узнали, как в стране относятся к украинцам, белорусам и россиянам. Что показал опрос?