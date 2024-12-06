Лидер "Хезболлы" пообещал выплатить более 77 млн долларов "семьям, пострадавшим от войны"
Лидер ливанской военизированной группировки "Хезболла" Наим Касем заявил, что выплатил более 50 миллионов долларов наличными семьям, которые "пострадали от войны с Израилем". В записанной трансляции из неизвестного местра он поблагодарил Иран за финансирование "совместных усилий" и добавил, что это не последние выплаты.
По его словам, своеобразная компенсация “пострадавшим семьям” составит от 300 до 400 долларов на человека, где общая сумма окажется выше 77 миллионов долларов. Это произойдёт в случае, если деньги получат все 233500 подавших заявление семей, передало международное информагентство Reuters. Лидер террористической группировки заверил, что «Хезболла» также выплатит:
- 8000 долларов — тем, чьи дома были разрушены во время войны,
- 6000 долларов — тем, кто живёт в Бейруте или его пригородах (в качестве годовой арендной платы),
- 4000 долларов — тем, кто живёт за пределами столицы, пока они не смогут вернуться домой.
[info_b]Шиитская организация «Хезболла» («Партия Бога») была создана в 1982 году при поддержке Ирана в ответ на вторжение Израиля в Ливан. С тех пор она ведёт не только политическую, но и насильственную борьбу с Иерусалимом.[/info_b]
Напомним, в конце ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня, хотя ООН, Франция и Ливан неоднократно обвиняли Израиль в его нарушении. В свою очередь власти Иерусалима заявили, что “соблюдают все условия” и наоборот, объявили “Хезболлу” в несоблюдении установленных правил.
[info_b]По данным Всемирного банка, во время конфликта в Ливане было частично или полностью разрушено около 100 тысяч домов, а ущерб и потери составили 3,2 миллиарда долларов.[/info_b]
Ранее Telegraf.news писал, что центральное командование Вооружённых сил США решило усилить военное присутствие страны на Ближнем Востоке и направить в регион дополнительные эсминцы, истребительные эскадрильи, танкеры и дальние бомбардировщики B-52. На такой шаг американские военные пошли после того, как 2 ноября верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в очередной раз пригрозил Израилю “сокрушительным ответом” за атаку на иранские военные объекты в октябре.
«Не сможем сдержать Израиль» — США направили свои бомбардировщики в регион в ожидании «сокрушительного ответа» Ирана