Лидер "Хезболлы" пообещал выплатить более 77 млн долларов "семьям, пострадавшим от войны"

Опубликовано: 06.12.2024 09:57 , Обновлено: 06.12.2024

Лидер ливанской военизированной группировки "Хезболла" Наим Касем заявил, что выплатил более 50 миллионов долларов наличными семьям, которые "пострадали от войны с Израилем". В записанной трансляции из неизвестного местра он поблагодарил Иран за финансирование "совместных усилий" и добавил, что это не последние выплаты.

По его словам, своеобразная компенсация “пострадавшим семьям” составит от 300 до 400 долларов на человека, где общая сумма окажется выше 77 миллионов долларов. Это произойдёт в случае, если деньги получат все 233500 подавших заявление семей, передало международное информагентство Reuters. Лидер террористической группировки заверил, что «Хезболла» также выплатит:

8000 долларов — тем, чьи дома были разрушены во время войны,

6000 долларов — тем, кто живёт в Бейруте или его пригородах (в качестве годовой арендной платы),

4000 долларов — тем, кто живёт за пределами столицы, пока они не смогут вернуться домой.

[info_b]Шиитская организация «Хезболла» («Партия Бога») была создана в 1982 году при поддержке Ирана в ответ на вторжение Израиля в Ливан. С тех пор она ведёт не только политическую, но и насильственную борьбу с Иерусалимом.[/info_b]

Напомним, в конце ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня, хотя ООН, Франция и Ливан неоднократно обвиняли Израиль в его нарушении. В свою очередь власти Иерусалима заявили, что “соблюдают все условия” и наоборот, объявили “Хезболлу” в несоблюдении установленных правил.

[info_b]По данным Всемирного банка, во время конфликта в Ливане было частично или полностью разрушено около 100 тысяч домов, а ущерб и потери составили 3,2 миллиарда долларов.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что центральное командование Вооружённых сил США решило усилить военное присутствие страны на Ближнем Востоке и направить в регион дополнительные эсминцы, истребительные эскадрильи, танкеры и дальние бомбардировщики B-52. На такой шаг американские военные пошли после того, как 2 ноября верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в очередной раз пригрозил Израилю “сокрушительным ответом” за атаку на иранские военные объекты в октябре.

«Не сможем сдержать Израиль» — США направили свои бомбардировщики в регион в ожидании «сокрушительного ответа» Ирана