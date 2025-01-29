Летевший из Дубая в Москву пассажирский Boeing подал сигнал бедствия и экстренно сел в Астрахани РФ

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Опубликовано: 29.01.2025 19:24 , Обновлено: 29.01.2025

Пассажирский Boeing 737, выполнявший рейс из Дубая в Москву, 29 января подал сигнал бедствия, пролетая над Каспийским морем, и приземлился в российской Астрахани. Редакция Telegraf.news собрала известную на данный момент информацию о случившемся.

По данным сервиса FlightRadar24, после того, как самолет подал сигнал бедствия, борт снизился и продолжил лететь по маршруту. Самолет принадлежит российской авиакомпании “Победа”.

Как [link href=“https://www.interfax.ru/russia/1005306” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] российскому информагентству “Интерфакс” в экстренных службах, самолет благополучно сел в Астрахани. По информации источника, Boeing 737 подал сигнал бедствия из-за срабатывания датчика возгорания в багажном отсеке.

При этом пассажиры и экипаж не пострадали. В пресс-службе аэропорта Астрахани сообщили, что самолет совершил вынужденную посадку по техническим причинам, передал “Интерфакс”. Пассажиров разместили в здании аэровокзального комплекса.

Как [link href=“https://t.me/rian_ru/278756” target=“_blank” rel=“noopener”] написало [/link] российское агентство РИА Новости, авиакомпания “Победа” разбирается с сообщениями о сигнале бедствия. В Telegram-канале “Победы” информации о случившемся нет.

По [link href=“https://t.me/tass_agency/298188” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] ТАСС, пожара на борту не произошло.

Обновлено Позже авиакомпания "Победа" сообщила, что самолет рейса "Дубай-Москва" подал сигнал бедствия из-за ложного срабатывания датчика одной из систем, а посадка борта прошла штатно, [link href="https://t.me/tass_agency/298192" target="_blank" rel="noopener"] передало [/link] агентство ТАСС.

Ранее Telegraf.news писал, что председатель правления авиакомпании Uzbekistan Airways Шухрат Худайкулов сообщил, что с 20 января самолеты перевозчика перестали летать в Европу через Россию. Теперь маршруты пролегают над Азербайджаном и Турцией, что, по его словам, “удлиняет рейс на 30-40 минут”. Это произошло после того, как Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало обходить воздушное пространство РФ.

Узбекская авиакомпания отказалась летать над Россией. Что рекомендовало Европейское агентство авиабезопасности?