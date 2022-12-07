Лаврову не понравилось в шведских туалетах — «Не по-людски»

Опубликовано: 07.12.2022 16:03 , Обновлено: 07.12.2022

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что ему не понравилось в шведских туалетах. Этим он решил поделится с участниками научно-экспертного форума «Примаковские чтения» 7 декабря.

Дело было, по его словам, в 2021 году — в здании, где проходило заседание СМИД ОБСЕ.

«Мне показали [туалетную] комнату с буквами WC. Я спросил: “Это для дам или для джентльменов?” Мне ответили: “У нас все общее”», — передает слова Лаврова Lenta.ru.

Глава МИД поделился, что не поверил произошедшему.

«Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски», — возмутился он.

Кстати, в декабре 2022 года Польша отказала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании совета глав МИД ОБСЕ в городе Лодзь.

В Москве назвали это «неприемлемым выпадом».

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