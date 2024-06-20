Лаврова и других членов российской делегации выгнали с переговоров с Ким Чен Ыном - Sky News. Это за что?

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Опубликовано: 20.06.2024 16:46 , Обновлено: 20.06.2024

Несмотря на заявления об укрепившейся дружбе России и Северной Кореи и успехе переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына, во время самих переговоров было несколько необычных моментов. Так, 19 июня государственное телевидение в прямом эфире транслировало неловкий момент во время двусторонней встречи глав РФ и КНДР.

Телеканал News Sky сообщил, что часть российской делегации была бесцеремонно изгнана со встречи за то, что она вошла в конференц-зал раньше двух лидеров. В таких случаях принято ждать, пока северокорейский лидер позовет остальных членов, как только он и его гость войдут в зал для переговоров.

Среди тех, кого выгнали, были министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и заместители премьер-министра.

Было видно, как они входили в зал, готовились к заседанию и занимали свои места. Господин Лавров, по-видимому, начал жаловаться, что его чем-то запятнали, когда северокорейский чиновник за кадром попросил их прекратить то, что они делали, и уйти.

“У нас есть протокол. Мы приглашаем вас к столу переговоров. Наши лидеры скоро присоединятся к нам”, - было слышно, как он пояснил причины. Затем трансляция внезапно оборвалась, так как один из членов российской делегации начал возражать, и вместо этого зрителям показали пустой конференц-зал.

Тем не менее потом на переговорах присутствовали уже все челны российской делегации.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в среду, 19 июня, в Пхеньяне президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя государствами. По словам Путина, этот документ предусматривает “углубление российско-корейских связей” в долгосрочной перспективе, в том числе, оказание “взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников”.

Путин пообещал Ким Чен Ыну помощь в случае войны