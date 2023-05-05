Лавров потребовал, чтобы мировые лидеры перестали общаться с Зеленским и начали с Путиным

🎤 Мнение

Опубликовано: 05.05.2023 11:32 , Обновлено: 04.07.2024

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в индийском городе Панаджи, что хочет чтобы "любая уважающая себя страна" отказалась разговаривать с Зеленским после атаки Кремля беспилотником. И предложил, что потом такие государства должны делать.

Выступая в Индии, Сергей Лавров заявил, что считает атаку на Кремль терактом. “Я думаю, нам не стоит больше ждать каких-либо инцидентов и провокаций. Зеленский и его команда делают все в медийном пространстве и в своих практических шагах для того, чтобы любая уважающая себя страна воздерживалась от разговоров с ними или общения с ними вживую. Это факт”, - поделился соображениями российский министр, передает The Guardian.

Сергей Лавров не стал уточнять, чем удары беспилотников по крыше дворца в Кремле отличается от российских атак на жилые дома, ТЭЦ и города в Украине. Зато заявил, что где-то “растет понимание того, что такие проблемы (последствия вторжения России в Украину и война - Ред.) не могут быть решены на линии соприкосновения в Донбассе”.

“Я думаю, все понимают, что происходящее носит геополитический характер. Без решения ключевой геополитической проблемы, которая заключается в желании Запада сохранить свою гегемонию и диктовать свою волю всем, без решения этого ни один кризис нигде не будет урегулирован”, - намекнул Сергей Лавров на необходимость начала переговоров о ситуации в Украине с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также пожелал, чтобы некоторые страны Запада пообщались с Владимиром Путиным. В четверг, 4 мая, он прибыл в Гаагу, где базируется Международный уголовный суд (МУС). Там Владимир Зеленский заявил, что президент России должен быть арестован и предстать перед Международным судом.

Зеленский прибыл в Гаагу и пожелал главе МУС встретится с «другим Владимиром»

Во Франции тоже не исключили, что могут возобновить общение с президентом России. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью Radio France 4 мая рассказала, что президент Эммануэль Макрон может снова начать названивать Владимиру Путину, чтобы “не усиливать его ментальную изоляцию”.

В Париже не исключили, что Макрон поможет Путину выйти из «параллельной реальности» и «ментальной изоляции». Как?