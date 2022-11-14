Лавров попал в больницу на Бали - Reuters. Захарова показала как выглядит

📷 Фото

Опубликовано: 14.11.2022 13:34 , Обновлено: 14.11.2022

Губернатор Бали 14 ноября сообщил агентству Reuters, что глава МИД РФ Сергей Лавров сразу после прибытия на остров посетил одну из больниц. По его словам, речь шла о проверке здоровья российского министра.

А в некоторых СМИ даже появилась информация о госпитализации Сергея Лаврова. Однако в МИД РФ ее опровергли.

“Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован… Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив”, - написала в ответ пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, опубликовав и фото своего начальника в майке и шортах.

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Впрочем внимательные подписчики заметили пару странностей. На фото Сергей Лавров, по мнению некоторых, выглядит неважно. А ещё он одет в футболку, посвященную американскому художнику Жану-Мишелю Баския, который умер от передозировки героина в 27 лет. В последние месяцы жизни Баския утверждал, что использовал сто пакетов героина в день.

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Также подписчики оценили американский айфон министра иностранных дел России и часы Apple. На что Захарова заявила, что часы другой марки. Но какой, не уточнила.

Ранее Телеграф сообщил, что премьер Великобритании Риши Сунак накануне визита на саммит стран “Большой двадцатки” (G20) предложил план из 5 шагов, как сделать из России, которую он назвал “государством-изгоем”, ещё большего изгоя.

Премьер Великобритании привез на саммит G20 план изоляции России