Лавров назвал «спецоперацию» в Украине войной

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Опубликовано: 11.10.2022 15:38 , Обновлено: 11.10.2022

Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире гостелеканала «Россия 1» несколько раз назвал происходящее в Украине «войной». При этом в РФ постоянно утверждают, что это называется «спецоперацией».

Так, Лавров заявил, что США давно участвуют «в этой войне».

«Мне кажется, де-факто американцы уже давно участвует в этой войне. Они не только вооружают Зеленского и его режим, они предоставляют разведывательные данные, со спутников», — передает его слова ТАСС.

Кроме того, глава российского МИД заявил, что «этой войной заправляют англосаксы, которые контролируют полностью режим Зеленского, и к ним пытаются пристроится поляки и всякие прибалты».

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При этом, российские СМИ вне цитаты Лаврова по-прежнему называют происходящее «спецоперацией» или «конфликтом».

Напомним, что в России запрещено говорить слово война в отношении боевых действий в Украине. Например, за называние их «войной» в Москве осудили 60-летнего муниципального депутата Алексея Горинова на 7 лет тюрьмы.

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Кстати, в конце сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 сентября ответил журналистам на вопрос, можно ли после объявления «частичной мобилизации» говорить «война», а не «спецоперация». И он ответил, что нет.

Песков ответил, можно ли россиянам говорит слово «война» после объявления мобилизации

Ранее о том, что в Украине идет война заявил экс-канцлер Германии и друг Владимира Путина Герхард Шредер.

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