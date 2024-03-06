Латвия решила перекопать дороги на границе с Беларусью и создать противотанковые рвы. Зачем?

Опубликовано: 06.03.2024 10:12 , Обновлено: 06.03.2024

Латвийское правительство утвердило план военного усиления восточной границы с Беларусью и Россией. В течение пяти лет на эти цели запланировали потратить больше 300 млн евро. Как именно укрепят участки границы?

План военного усиления и противомобильности восточной границы Латвии стал частью создания Балтийской линии обороны. Он предусматривает включение пунктов поддержки подразделений Национальных вооруженных сил Латвии вдоль всего участка границы страны с Беларусью и Россией.

Это оборонительные позиции для солдат, различные заграждения, противотанковые рвы, склады боеприпасов и мин.

По словам министра обороны Латвии Андриса Спрудса, работы по укреплению восточной границы уже начались: первые блоки доставили на погранпункты “Патарниеки” (это с Беларусью) и “Гребнево” (граница с Россией).

В течение пяти ближайших лет латвийские власти запланировали инвестировать в укрепление своей восточной границы 303 млн евро. В этом году для этих целей выделили 25 млн евро, сообщил Андрис Спрудс.

Как именно укрепят

Общий план для усиления участков границы такой: перекопать существующие дороги, создать противотанковые рвы, преобразовать водоотводные траншеи в противотанковые.

Кроме того, латвийские власти решили создать на участках границы с Беларусью и Россией различные препятствия: бетонные блоки и конструкции, например, “зубы дракона”, установить противотанковые мины.

Также запланировали построить хранилища для взрывчатых веществ и мин, инженерно-технических материалов. А автомобильные и железные дороги подготовят к эффективному перерезанию, чтобы задержать возможное продвижение противника, рассказали в латвийском Минобороны.

По соглашению Балтийской линии обороны, Литва, Латвия и Эстония укрепят свои участки границы с Беларусью и РФ.

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