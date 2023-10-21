Латвия пригрозила перекрыть Балтийское море для российских кораблей

Опубликовано: 21.10.2023 11:06 , Обновлено: 21.10.2023

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал НАТО перекрыть проход российских судов по Балтийскому морю, если в ходе расследования докажут причастность РФ к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Об этом он заявил в интервью LTV.

На вопрос, какой должна быть реакция НАТО на недавнее повреждение газопровода Balticconnector, Ринкевичс ответил, что сначала следует дождаться результатов расследования.

Однако он отметил, что разговаривал с президентами Финляндии и Эстонии и заявил, что «приблизительно ясно, в каком направлении это происходит», передают СМИ.

“Хотя Швеция пока не является членом НАТО, мы надеемся, что в ближайшем будущем, если мы увидим инциденты такого рода, НАТО должно, в моем понимании, просто эффективно закрыть Балтийское море для судоходства”, - сказал Ринкевичс.

Он признал, что это, конечно, вопрос целого ряда морских прав, но сказал, что, если будет ясно доказано, что за ущербом стоит Россия, дискуссия «должна сводиться к тому, как закрыть Балтийское море».

Напомним, газопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию в Балтийском море, был поврежден в ночь на 8 октября.

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Финляндия, проводящая собственное расследование инцидента, допустила, что за аварией стоит «какое-то государство». В политическом и военном руководстве страны допустили причастность России к этому инциденту.

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