Кыргызстан вслед за Арменией отказался от банковских карт "Мир"

Опубликовано: 02.04.2024 19:00 , Обновлено: 02.04.2024

В Кыргызстане заявили о прекращении обслуживания российских банковских карт «Мир» с 5 апреля. Об этом сообщил оператор кыргызской национальной платежной системы.

“Платежная система Кыргызстана с 5 апреля прекратит обслуживать карты «Мир» в сети своих банков-участников. Решение принято из-за санкций США в отношении российской Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир», —сообщил оператор кыргызской национальной платежной системы «Элкарт».

В марте от банковских карт «Мир» отказались банки Армении, а перед этим — казахские Bereke Bank и Halyk Bank

Напомним, что Россия разработала платежную систему «Мир» в ответ на введенные США санкции из-за аннексии Крыма ещё в 2014 году. После вторжения в Украину из российского рынка ушли Visa и Mastercard и из платёжных систем остались только «Мир» и UnionPay (Китай). В феврале 2024 года США ввели санкции против Национальной системы платёжных карт России.

Где можно воспользоваться картами “Мир”?

Сейчас российские карты “Мир” действуют на территориях самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Также местами картами “Мир” можно расплатиться во Вьетнаме, Казахстане и Таджикистане. В 2023 году российские карты начали принимать в Венесуэле (через крупнейший местный банк-эквайер Banco de Venezuela) и на Кубе.

В Беларуси картой “Мир” можно расплатиться в любом кафе или магазине, где принимается оплата картой. Снять деньги можно во всех банкоматах или банках. Некоторые ограничения распространяются только на карты белорусских банков, выпущенных в российской системе “Мир”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что компания Samsung объявила о прекращении работы сервиса мобильных платежей Samsung Pay для пользователей с картами «Мир» с 3 апреля. Об этом компания сообщила на своём сайте.

Samsung Pay решила отключить карты «Мир» с 3 апреля