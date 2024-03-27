Samsung Pay решила отключить карты "Мир" с 3 апреля

Опубликовано: 27.03.2024 16:23 , Обновлено: 28.03.2024

Компания Samsung объявила о прекращении работы сервиса мобильных платежей Samsung Pay для пользователей с картами «Мир» с 3 апреля. Об этом компания сообщила на своём сайте.

“Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно. При этом функционал добавления и использования клубных карт/карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений”, — сообщили на сате компании.

Ранее добавленные в приложении карты «Мир» будут удалены, а добавить новые не получится. Представители бренда напомнили, что в Samsung Pay хранится электронная копия карты, поэтому ее удаление никак не повлияет на возможность платить пластиковой картой в обычных точках продаж или онлайн.

Также нельзя будет использовать карты “Мир” для оплаты проезда в общественном транспорте.

В Беларуси сервис Samsung Pay продолжит работать без изменений. Держатели карточек Visa и Mastercard банков-партнеров смогут добавлять их и использовать в Samsung Pay.

Чем продиктовано такое решение, в компании Samsung не пояснили. Вероятнее всего, это связано с новыми санкциями США, наложенными на Национальную систему платежных карт России, оператором которой является карта “Мир”.

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