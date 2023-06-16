Кулак из 500 бронемашин - Американский генерал рассказал, как все поймут, что ВСУ наносят главный удар

🎤 Мнение

Опубликовано: 16.06.2023 09:15 , Обновлено: 16.06.2023

Бывший командующий вооруженных сил США в Европе Бен Ходжес 15 июня заявил, что Украина, начав локальные операции в рамках контрнаступления, ещё не нанесла самый главный удар. Понять, что он начался, по его словам будет не трудно.

“Мы поймем, что главный удар начался, когда увидим крупные группировки бронетанковых войск — две-три бронетанковые бригады, атакующие в одном направлении”, - передает его слова Washington Post.

Бен Ходжес напомнил, что классические украинские танковые батальоны состоят примерно из 31 танка. А мотопехотные батальоны ВСУ состоят из 31 бронемашины.

“Бронетанковая бригада будет состоять из четырех или пяти танковых и бронепехотных батальонов. Таким образом, типичная украинская бригада, вероятно, будет иметь не менее 250 единиц бронетехники различных типов”, - подсчитал экс-командующий силами США в Европе.

Таким образом, в главном ударе во время контрнаступления Украины могут участвовать от 500 до 750 танков, БТР и БМП. Если учесть, что стандартная украинская механизированная бригада вместе со штабом насчитывает до 3000 человек, то в главном ударе будет участвовать не менее 6000 защитников Украины. И это не считая других пехотных подразделений.

“На сегодняшний день мы еще не видели, чтобы такие крупные бронетанковые соединения выходили на поле боя”, - рассказал Бен Ходжес.

По словам генерала, даже ввод такого количества сил в бой не даст быстрого эффекта. “Лето, скорее всего, будет долгим и трудным. Мы не сможем судить, насколько успешным было контрнаступление в течение достаточно долгого времени”, - признался военный эксперт.

Тем временем, в американской прессе просят читателей не торопиться с выводами об успешности контрнаступления ВСУ.

“Украинские и американские официальные лица признали в четверг, что контрнаступление Украины против мощной российской обороны было изнурительным и кровавым. Но они настаивали на том, что оно приносит пользу и что любое суждение об его успехе крайне преждевременно”, - пишет газета New York Times.

Ранее Телеграф сообщил, что в Минобороны Украины показали снимок боевой машины «Брэдли», которая пострадала после боя в Запорожской области.

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