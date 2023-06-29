"Точно не в "Лефортово" – В России выясняют, куда пропал российский генерал Армагеддон

🔄 Обновлено

Опубликовано: 29.06.2023 11:28 , Обновлено: 29.06.2023

Появилась информация об аресте генерала Сергея Суровикина, заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в Украине. Об этом со ссылкой на "два источника, близких к аппарату Минобороны РФ", вечером 28 июня сообщило российское издание The Moscow Times.

Обновлено Российский журналист Алексей Венедиктов днём 29 июня сообщил, что заместитель Суровикина, генерал-полковник Андрей Юдин уволен с занимаемой должности. Относительно местонахождения самого Суровикина, в которым, по словам Венедиктова, его семья уже три дня не может связаться ни лично, ни через охрану, журналист сообщил лишь, что он точно не находится в "Лефортово".

Первым неподтверждённую информацию об аресте Суровикина опубликовал российский военный блогер Владимир Романов. По его словам, задержание произошло 25 июня, на следующий же день после мятежа лидера ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина. По информации блогера, генерала Армагеддон отправили в следственный изолятор “Лефортово” в Москве.

[info_b]Прозвище “генерал Армагеддон” закрепилось за Суровикиным, главным образом, благодаря СМИ. Бывшие коллеги Суровикина характеризовали его как “безжалостного военачальника, который мало заботится о человеческой жизни”. Как сообщило британское издание Guardian, появилось это прозвище после случая в Екатеринбурге в 2004 году, когда служивший под его началом полковник после жёсткого выговора от генерала на глазах сослуживцев покончил с собой. С тех пор, как утверждают его бывшие коллеги по Минобороны, Суровикин не раз доказывал свой “жесткий и нетрадиционный подход к ведению войны”.[/info_b]

Источники издания The Moscow Times информацию об аресте Суровикина подтвердили, пояснив, что это непосредственно связано с мятежом Пригожина. По словам одного из них, генерал “выбрал сторону” главы ЧВК “Вагнер”, за что его “за яйца хватанули”.

Впрочем, официальные источники, в том числе, в российском Министерстве обороны, ничего о задержании замкомандующего российскими войсками в Украине не сообщали.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о том, что Суровикин якобы знал о планах Пригожина осуществить военный переворот, лишь отметил, что “сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций и пересудов”. Однако, ничего конкретного относительно участия Суровикина в мятеже “вагнеровцев” и его дальнейшей судьбе он не рассказал.

Между тем, в российских СМИ также появилась информация о задержании заместителя Суровикина - генерал-полковника Андрея Юдина. Однако, тот сам вскоре опроверг её, дав короткое интервью порталу URA.RU. О судьбе своего начальника он ничего не сказал.

В США заявили, что мятеж Пригожина был заговором Суровикина против Шойгу — NYT

Напомним, ранее издание The New York Times, ссылаясь на американских официальных лиц, проинформированных разведслужбами США, сообщило о том, что мятеж лидера ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина мог стать результатом заговора российских военачальников, в частности, генерала Сергея Суровикина, главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ, против руководства Министерства обороны, которое в настоящее время возглавляет Сергей Шойгу.

Высокопоставленные американские чиновники предполагают, что союз между Суровикиным и Пригожиным может объяснить, почему Пригожин до сих пор жив, несмотря на то, что он захватил крупный российский военный узел и отдал приказ о вооруженном марше на Москву.

Новость Телеграф

Отметим, что сам Суровикин публично осудил мятеж Пригожина и призвал лидера ЧВК «Вагнер» остановиться и «не играть на руку противнику». При этом ранее он неоднократно критиковал Шойгу и Герасимова за тактику, которую Минобороны применяет в Украине.