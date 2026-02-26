Кубинские пограничники устроили перестрелку с катером под флагом США – четверо погибших

Опубликовано: 26.02.2026 07:44 , Обновлено: 31.03.2026

У берегов Кубы произошла перестрелка пограничников с гражданским судном, шедшим под флагом США. Инцидент произошёл на фоне введённого Вашингтоном нефтяного эмбарго и обострения напряженности между двумя странами.

Согласно официальному заявлению МВД Кубы, инцидент произошёл у северного побережья страны утром 25 февраля, когда в территориальные воды страны зашёл катер, зарегистрированный в американском штате Флорида.

Как утверждают кубинские пограничники, экипаж катера первым открыл огонь, а пограничникам пришлось ответить. В результате перестрелки пострадал капитан катера, четверо человек на борту были застрелены, ещё шестеро - получили ранения и были эвакуированы на берег для оказания медицинской помощи.

Правительство Кубы заявило, что все 10 человек на катере - эмигранты, граждане Кубы, проживавшие в США, настроенные против властей островного государства. Утверждается, что как минимум некоторые из них были ранее судимы за подготовку терактов. По данным министерства, они прибыли из США в камуфляжной форме, вооруженные автоматами, пистолетами, самодельными взрывными устройствами, бронежилетами и оптическими прицелами. Как полагают в МВД Кубы, эти люди намеревались «осуществить проникновение в террористических целях».

Министерство внутренних дел также назвало имя одиннадцатого человека, который, по их словам, был арестован и признался в участии в предполагаемом заговоре.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что речь не идёт о какой-то очередной “операции США” и что в инциденте не участвовали сотрудники американского правительства. Кубинские власти уведомили США об инциденте, но, по его словам, посольство США в Гаване попытается “независимо проверить произошедшее”.

В свою очередь генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер заявил, что распорядился провести расследование инцидента.

“Кубинскому правительству нельзя доверять, и мы сделаем все возможное, чтобы привлечь этих коммунистов к ответственности”, — заявил Утмайер.

США ослабили нефтяное эмбарго Кубы

Тем временем администрация Дональда Трампа накануне заявила о некоторых послаблениях в режиме эмбарго для Кубы. Власти США на фоне обостряющегося энергетического и гуманитарного кризиса на острове, усугубленного блокадой со стороны США, разрешили американским и некоторым международным компаниям перепродавать нефть и нефтепродукты венесуэльского происхождения на Кубу.

При этом в заявлении Министерства финансов США подчёркивается, что речь идёт о продаже топлива частным домохозяйствам и частному бизнесу, которые сильно пострадали от прекращения импорта топлива из Венесуэлы.

Как заявило Министерство финансов, эти необычные указания были сделаны в знак «солидарности с кубинским народом» и были направлены на усилия по «улучшению условий жизни и поддержке независимой экономической деятельности».

Напомним, в настоящее время Куба остро нуждается в топливе. Его уже не хватает для обеспечения гражданского населения, транспорта и выработки электроэнергии. На острове участились случаи массового отключения электричества: уровень освещения в стране упал на 50%, согласно спутниковым данным. По данным агентства Bloomberg, страна исчерпает свои запасы уже к концу марта.

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