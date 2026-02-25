Китай и Россия отправили судно для прорыва американской блокады Кубы

Опубликовано: 25.02.2026 09:45 , Обновлено: 25.02.2026

Китай и Россия отправили на Кубу нефтяной танкер Sea Horse с 200 000 баррелями российского дизельного топлива. Ожидается, что судно достигнет берегов Кубы уже в начале марта. Однако для начала ему ему придётся прорвать военно-морскую блокаду США.

По данным компании Kpler, занимающейся морской разведкой, танкер Sea Horse с российским топливом идёт под флагом Гонконга и в настоящее время находится в Саргассовом море. По информации издания, топливо было загружено на судно в открытых водах Средиземного моря недалеко от Кипра.

Пока неизвестно, сможет ли судно Sea Horse доставить свой груз на Кубу, поскольку сначала ему придётся прорвать военно-морскую блокаду США. Она уже остановила по меньшей мере девять судов, перевозивших подсанкционную нефть.

Ранее власти Канады объявили о том, что готовы оказать помощь Кубе, оказавшейся в начале года в кризисной ситуации после захвата венесуэльского лидера и давнего союзника Гаваны Николаса Мадуро. Подробности министр иностранных дел Канады Анита Ананд раскрывать не стала. В отличие от властей Мексики, которые ещё в начале февраля также отправили на Кубу два военных корабля с гуманитарной помощью - порядка 1500 тонн сухого молока и бобов и ещё 800 тонн других продуктов для местных жителей.

На Кубе нефти осталось на месяц?

В настоящее время, по данным международных новостных агентств, Куба остро нуждается в топливе. Его уже не хватает для обеспечения гражданского населения, транспорта и выработки электроэнергии. На острове участились случаи массового отключения электричества: уровень освещения в стране упал на 50%, согласно спутниковым данным.

Проблема заключается в том, что сама Куба добывает ничтожно малые объемы сырой нефти, поэтому сильно зависит от импорта топлива и нефти. Главным источником импорта для страны до недавнего времени была Венесуэла, но после захвата Мадуро власти США приказали временному правительству приостановить все поставки нефти на Кубу.

Президент США Дональд Трамп также пригрозил обложить пошлинами любую страну, которая будет поставлять топливо на Кубу. Эти угрозы также побудили Мексику, крупнейшего поставщика топлива на Кубу после Венесуэлы, прекратить поставки.

В результате с января Куба впервые за последнее десятилетие совсем не получила нефти, фактически оказавшись в блокаде со стороны американцев. Между тем, по данным агентства Bloomberg, страна исчерпает свои запасы уже к концу марта.

Власти Гаваны заявляют, что блокада со стороны США является “незаконной и безосновательной” и неизменно ведёт к гуманитарному кризису на острове.

“США вводят энергетическую блокаду и хотят создать гуманитарную катастрофу , используя абсурдное утверждение о том, что Куба представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов”, — заявил на днях министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

Кстати, недавно власти Кубы отменили ежегодный фестиваль сигар в Гаване, который должен был длиться пяти дней в конце февраля. Экономические проблемы и нехватка энергоресурсов привели к самому серьезному испытанию для острова со времен распада Советского Союза.

Куба отменила ежегодный фестиваль сигар