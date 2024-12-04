"Мы слишком много страдаем" — Куба в третий раз за 2 месяца осталась без света

Опубликовано: 04.12.2024 20:46 , Обновлено: 04.12.2024

Министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило, что страна в третий раз за два месяца осталась без электричества. Теперь причиной выхода из строя энергетической сети стали проблемы на местной теплоэлектростанции в провинции Матансас. Напомним, предыдущие коллапсы произошли в ноябре и октябре.

«Система электроснабжения была отключена, когда теплоэлектростанция Антонио Гуитераса вышла из строя из-за срабатывания автоматического отключения», — заявили в Министерстве энергетики и горной промышленности Кубы. В ведомстве добавили, что на текущий момент в стране делается всё, чтобы вернуть электричество, без которого остались миллионы местных жителей.

По информации британской газеты The Mirror, массовое отключение электроэнергии вызвало гневные комментарии в социальных сетях: люди писали, что устали от подобных проблем, которых итак слишком много выпало на их долю. «Если бы мы могли, мы бы все уехали. Это не жизнь…», — пожаловался один из местных жителей. Другой добавил: «Народ Кубы слишком много страдает. Власти должны уйти в отставку; так жить нельзя».

К слову, в середине октября ТЭЦ Антонио Гуитераса уже выходила из строя, а в стране произошло полное отключение электроэнергетической системы. Тогда президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес назвал основной причиной ЧП усиление санкций США, которые “препятствуют импорту топлива и других необходимых ресурсов”.

А последний масштабный блэкаут случился совсем недавно, в ноябре. Тогда причиной отключения света стала угроза приближающегося урагана Рафаэль, который принёс стране серьёзные разрушения. Так, на Кубе повалило ряд высоковольтных линий, что и помешало в краткие сроки восстановить подачу энергии.

Ранее Telegraf.news писал, что Агентство по чрезвычайным ситуациям Швеции сообщило о разрыве телекоммуникационного кабеля, который соединяет страну с Финляндией. Пресс-секретарь ведомства Кристина Ярнлид рассказала, что информация об этом к ним поступила накануне вечером. По данным газеты Helsingin Sanomat, полиция подозревает, что обрыв сделан намеренно.

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