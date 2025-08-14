Кремль предупредил, что Путин не подпишет никакие документы с Трампом

Опубликовано: 14.08.2025 17:49 , Обновлено: 14.08.2025

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске не планируется подписание никаких документов. По его словам, не ведется никакая подготовка официальных решений.

“Нет, не ожидается, ничего не готовилось, и вряд ли здесь может быть какой-то документ”, - сказал Песков, добавив, что “было бы большой ошибкой пытаться забегать вперед и пытаться предрекать результаты”.

В то же время, он уточнил, что Путин, возможно, что-то скажет об итогах переговоров на совместной с Трампом пресс-конференции.

“Учитывая, что будет совместная пресс-конференция, президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которые удастся достичь”, - добавил представитель Кремля.

Тем временем, российский правительственный борт только что приземлился на Аляске. Самолет вылетел из Москвы в 7:50 утра по местному времени и приземлился на военно-воздушной базе Элмендорф в Анкоридже вскоре после 6:30 утра по времени Аляски.

Сайт отслеживания полетов Flightradar24 сообщил, что на борту самолета находилась российская делегация, летевшая на подготовк встречи.

Угрозы сработали?

В свод очередь, президент США Трамп заявил в интервью радиостанции Fox News, что, по его мнению, Путин собирается заключить сделку, и сказал, что угроза санкций против России, вероятно, сыграла свою роль в организации встречи.

Дональд Трамп предупредил, что экономические стимулы и санкции являются очень мощными, но не раскрыл дополнительной информации о том, ято это конкретно может быть.

Он добавил, что позвонит Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после встречи, но сказал, что не будет никому звонить, если встреча пройдет неудачно.

Ранее Telegraf.news писал, что пресс-секретарь Каролин Ливитт заявила, что у США есть множество инструментов, которые помогут положить конец войне.

Трамп же пригрозил “серьезными последствиями”, если Путин не согласится на мир в Украине, и хотя он не уточнил, какими могут быть последствия, он предупредил об экономических санкциях, если встреча окажется безрезультатной.

Трамп пригрозил Путину «очень серьезными последствиями» в случае провала переговоров на Аляске