Кремль объявит о взятии Бахмута 24 февраля независимо от реальности — Британская разведка

Опубликовано: 20.02.2023 10:55 , Обновлено: 04.07.2024

Россия, вполне вероятно, к 24 февраля начнет утверждать о захвате Бахмута в Донецкой области Украины, независимо от реальности на местах. Об этом заявила британская разведка в свежей сводке.

Причиной там назвали то, что «по мере приближения годовщины вторжения российские силы, вероятно, испытывают все возрастающее политическое давление».

Эксперты отметили, что российские войска продолжают наступать на востоке Украины — в районе Угледара, Кременной и Бахмута. И подчеркнули, что «потери остаются высокими».

По мнению британцев, если если весеннее наступление России в Украине не принесет результатов, то «напряженность внутри российского руководства, вероятно, возрастет».

Ранее Телеграфписал, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Вооруженные силы не собираются защищать Бахмут Донецкой области «любой ценой».

В свою очередь глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал окружение российскими войсками Бахмута (в РФ город еще называют Артемовском) «чепухой». Он рассказал о «мясорубке» и «тяжелейших боях», которые, по его словам, идут в Донецкой области.