Космический корабль РФ утопили в Тихом океане

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Опубликовано: 13.02.2024 12:10 , Обновлено: 13.02.2024

В начале шестого утра 13 февраля российский грузовой корабль «Прогресс МС-24» был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и воспламенился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана. Об этом сообщил «Роскосмос».

Место «Прогресса МС-24» на станции должен занять «Прогресс МС-26», уведомили в «Роскосмосе». Его запуск с Байконура запланировали на 15 февраля.

А здесь – трансляция расстыковки корабля «Прогресс МС-24» и МКС:

Ранее Телеграф писал, что российский космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по времени пребывания в космосе в воскресенье, проведя на МКС более 878 дней, или почти два с половиной года. Правда, не за один раз.

Российский космонавт установил мировой рекорд жизни на орбите. Сколько провел на МКС?