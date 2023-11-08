"Кошмар для ХАМАС" — Военный эксперт рассказал, как высокотехнологичное оружие Израиля "срывает планы боевиков"

Опубликовано: 08.11.2023 10:14 , Обновлено: 08.11.2023

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет наземную операцию против ХАМАС в Газе уже более 10 дней. За это время им удалось освободить от боевиков более 25 кв. км территории. Военный обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Рёпке рассказал, с помощью какого "высокотехнологичного оружия" это удается сделать израильским военным, а также назвал его "уязвимость".

В некоторых местах ЦАХАЛ смог углубится на территорию анклава на 6 км. Однако, чем дальше продвигаются солдаты, тем “плотнее становится застройка и тем легче боевикам подобраться к бронетехнике”, отметил Репке.

Тем не менее, у израильской армии есть “высокотехнологичное оружие, которое срывает планы боевиков”. По словам военного обозревателя, почти всю современную израильскую боевую технику защищает система “Трофи”, которая способна перехватывать и уничтожать “более 95% приближающихся снарядов”.

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Трофи (англ. Trophy, также ASPRO-A — сокращённое англ. Armoured Shield Protection - Active; ивр. מעיל רוח‎, «Меиль руах», буквально «Ветровка») — израильская система активной танковой защиты.

Предназначена для защиты танков от противотанковых ракет (ПТУР и РПГ). Система создаёт над танком защищаемую контролируемую полусферу, в верхней части танка остается незащищенной воронка, примерно в 70 градусов, отслеживая при помощи радаров потенциальные угрозы и уничтожая выпущенные по машине противотанковые ракеты.

Схема действия — специальный детектор определяет, откуда ведется огонь, затем бортовой компьютер вычисляет траекторию полета боеприпаса и даёт команду устройству, которое уничтожает его на подлёте.

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Но и у нее есть уязвимость — система требует 1,5 секунды на перезарядку. За это время второй снаряд может достигнуть цели, и боевая техника останется без защиты — придется полагаться только на броню.

Бои в «самом сердце ужаса»

Напомним, что 7 ноября министр обороны Израиля Йоав Галлант 7заявил, что весь город Газа “является крупнейшей базой террористов за всю историю”. По его словам силы ЦАХАЛа продвинулись вперед, ведя бои в населенных районах.

Он также объявил, что силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) действуют в центре города Газа и «сжимают кольцо окружения» вокруг города, сухопутные войска ЦАХАЛа штурмовали опорные пункты террористов в Газе «со всех направлений, в идеальной координации с морскими и воздушными силами».

В вою очередь генерал-майор Ярон Финкельман рассказал, что израильские солдаты «уничтожают террористов, ищут туннели, уничтожают оружие и продолжают продвигаться в центр расположения противника». Г

енерал добавил: «Я только что вернулся оттуда. Впервые за десятилетие Армия обороны Израиля ведет боевые действия в самом центре города Газа. В самом сердце ужаса. Это сложная и трудная война, и, к сожалению, у нее есть свои издержки».

Израиль пообещал “нести ответственность за безопасность” Газы

Ранее Телеграф писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль может “нести ответственность за безопасность” Газы в течение “неопределенного периода” после окончания войны. Что означает управление сектором.

Израиль оставит войска в Газе после уничтожения ХАМАС? Нетаньяху рассказал о планах