Израиль оставит войска в Газе после уничтожения ХАМАС? Нетаньяху рассказал о планах

Опубликовано: 07.11.2023 09:59 , Обновлено: 07.11.2023

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль может "нести ответственность за безопасность" Газы в течение "неопределенного периода" после окончания войны. Что означает управление сектором, уточнил премьер в интервью американскому телеканалу ABC News.

Напомним, что президент США Джо Байден ранее заявил, что оккупация Израилем Газы была бы “ошибкой”, журналист Дэвид Мьюир спросил Нетаньяху, кто должен управлять территорией, когда закончатся боевые действия.

Премьер-министр предположил, что Израилю предстоит играть определенную роль в течение “неопределенного периода”.

“Я думаю, что Израиль в течение неопределенного периода будет нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда у нас ее нет. Когда мы не несем такой ответственности за безопасность, все, что мы имеем, - это всплеск террора ХАМАСА в масштабах, которые мы и представить себе не могли”, - заявил израильский премьер.

Ещё в прошлом месяце министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что одной из ключевых целей военной кампании Израиля является снятие “ответственности Израиля за жизнь в секторе Газа” и установление “новой реальности безопасности для граждан Израиля”.

В свою очередь, власти США на днях предположили, что Палестинская администрация, которая управляет Западным берегом Иордана, могла бы взять на себя ответственность и в Газе. Махмуд Аббас, глава Палестинской автономии, уже согласился управлять Сектором Газа.

Впрочем, есть и другие идеи. Консорциум арабских государств заявил, что мог бы мог бы взять на себя ответственность за сектором.

Отвечая на вопрос о комментариях Нетаньяху, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал: “Что мы поддерживаем, так это то, что ХАМАС больше не может контролировать Газу. Мы ведем переговоры с нашими израильскими коллегами о том, как должно выглядеть управление в Газе в постконфликтный период”.

Месяц с момента вторжения террористов ХАМАСа в Израиль

В понедельник вечером, 6 ноября, в Иерусалиме провели всенощную, посвященную 30 дням с момента нападения боевиков ХАМАСа на Израиль, в результате которого погибло 1400 человек.

Родственники погибших собрались у Стены плача в Иерусалиме. Это место считается самым священным из всех, которым поклоняются евреи.

В соответствии с еврейской традицией были проведены молитвы, посвященные первому месяцу скорби. “У нас нет других способов почтить их память, кроме как молитвами, зажиганием свечей и хранить их в нашем сердце”, - сказал Йоси Ривлин, потерявший двух братьев во время массового убийства на музыкальном фестивале во время нападения ХАМАСа.

“Единство израильской нации мы чувствуем его не только в нашем доме, но и по всей стране. Жаль, что нам пришлось ждать этого момента”, - рассказал другой родственник погибших, 26-летний футболист. - Это ужасное время. Я просто надеюсь, что мы не забудем”.

Стоя перед гигантским израильским флагом, главнокомандующий сухопутными войсками Кантор Шай Абрамсон прочитал молитву за усопших, немного модифицированную для того, чтобы включить благословение представителям сил безопасности Израиля, которые “заплатили своими жизнями за защиту израильской земли”.

Эта церемония стала первым религиозным мероприятием, организованным у Стены Плача с 7 октября. На нем присутствовал Бенни Ганц, член военного кабинета, сформированного премьер-министром Биньямином Нетаньяху после самого смертоносного теракта с момента основания Израиля в 1948 году.

Ранее Телеграф сообщил, что израильские военные объявили, что окружили город Газа и разделили весь осажденный сектор на две части. По словам представителя ЦАХАЛа, это стало новым этапом войны.

Израиль разделил Газу на южную и северную. Что дальше?