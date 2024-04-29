Короли мусора. Американские учёные назвали компании, которые больше всех засоряют окружающую среду пластиком

Опубликовано: 29.04.2024 10:46 , Обновлено: 29.04.2024

Американский журнал Science опубликовал пятилетние исследование, в котором были названы компании и бренды, производящие наибольшее количество пластиковых отходов.

В ходе своего исследования волонтёры собрали и изучили более 1,87 миллиона пластиковых упаковок, которые были выброшены в период с 2018 по 2022 годы. Исследование велось на территории 6 континентов и затронуло 84 страны.

В 52% случаев идентифицировать марку производителя упаковки не удалось, но вторая половина исследуемого объёма мусора показала интересные результаты.

Так оказалось, что лидерами по производству пластиковых отходов по всему миру стала пятёрка известных брендов. Среди них:

Coca-Cola Company (11%);

PepsiCo (5%);

Nestlé (3%);

Danone (3%);

Altria (2%).

На их упаковку пришлось 24% отходов. Авторы исследования установили, что 56 компаний производят более 50% «фирменного пластика», а 19 586 компаний несут ответственность за все 48% маркированных отходов. Большинство пластиковых отходов использовалось для хранения продуктов питания, напитков или табачных изделий.

“Индустрия любит возлагать ответственность на человека. Однако мы хотели бы отметить, что именно бренды принимают решение о том, какую упаковку использовать и принимают решения об использовании одноразовой упаковки в своих товарах. Это то, что становится причиной возникновения такого количества мусора!”, - сказал в интервью Guardian один из авторов исследования Маркус Эриксен.

Журналисты Guardian связались с компаниями-лидерами по производству пластиковых отходов, и те пообещали, что начнут бороться с проблемой.

Так, компания Coca-Cola объявила, что ее цель — к 2025 году сделать 100% производимой упаковки пригодной для вторичной переработки, а к 2030 году компания пообещала начать использовать более 50% переработанных материалов для создания своей упаковки.

Представители Danone сказали, что в период с 2018 по 2023 год компания сократила потребление пластика на 8% и увеличила долю перерабатываемой упаковки до 84%. Также там выразили поддержку инициативам, направленным на создание замкнутого цикла пластмасс.

«Nestlé» сообщила журналистам, что за последние пять лет сократила использование первичного пластика на 14,9% и также заявила о поддержке инициатив по переработке и сбору отходов по всему миру.

После публикации доклада, в Оттаве прошли переговоры ООН, на которых страны пытались достичь соглашения об ограничении производства пластмасс. Некоторые делегаты высказали мнение, что документ может быть подписан уже в следующем году. Переговоры между представителями различных стран продлятся до конца 2024 года.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в Минском городском жилищном хозяйстве предложили перейти на двухконтейнерную систему сортировки мусора, отказавшись от повсеместной установки цветных баков для разных видов отходов. Инициатива уже получила предварительную поддержку профильного министерства. А что же будет с сортировкой вторсырья, к которой в последние годы так активно призывали белорусов в том числе и коммунальные службы?

В ЖКХ Минска предложили вернуться к общим контейнерам для мусора. А что будет с сортировкой?