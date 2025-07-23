Контрацептивы стоимостью 10 млн долларов решили сжечь во Франции. При чём здесь Трамп?

Опубликовано: 23.07.2025 20:31 , Обновлено: 23.07.2025

Во Франции решили сжечь контрацептивы (противозачаточные имплантаты, таблетки, внутриматочные спирали и прочее) на сумму порядка 10 миллионов долларов. Эти средства должны были отправиться в страны третьего мира, но программа международной помощи оказалась под угрозой после того, как президент США Дональд Трамп решил закрыть Агентство США по международному развитию (USAID).

Агентство Reuters, ссылаясь на несколько анонимных источников, сообщило, что запланированные на апрель 2027 года - сентябрь 2031 года поставки контрацептивов на несколько месяцев застряли на складе в бельгийском Геле и теперь, после того как Трамп заморозил иностранную помощь США в январе этого года, вероятнее всего, будут отправлены во Францию, где будут попросту сожжены. По данным агентства, Вашингтон отклонил предложения ООН и организаций по планированию семьи выкупить уже запланированные партии контрацептивов или отправить их в бедные страны.

Более того, ссылаясь на четыре осведомленных источника, Reuters сообщило, что правительство США согласилось оплатить утилизацию медицинских препаратов и потратит на это порядка 160 тыс. долларов. Их выделят французскому предприятию, которое занимается переработкой медицинских отходов.

В Госдепартаменте США официально эту информацию не комментировали.

Министерство иностранных дел Бельгии заявило, что Брюссель провел переговоры с американскими властями в попытке решить этот вопрос и предложив временно оставить медицинские изделия на складах в своей стране. Однако пока, по данным бельгийского МИД “жизнеспособной альтернативы сжиганию найти не удалось”.

Сара Шоу, заместитель директора по вопросам защиты прав человека в MSI Reproductive Choices, сообщила агентству Reuters, что некоммерческая организация вызвалась оплатить доставку и импортные пошлины на данную поставку и даже переупаковку материалов, чтобы на них не было маркировки USAID. Всё для того, чтобы медицинские изделия всё же попали в нуждающиеся страны, однако правительство США, по словам Шоу, отклонило это предложение.

“Нам сказали, что правительство США будет продавать поставки только по полной рыночной стоимости”, — пояснила Шоу, не уточнив, какую сумму готова была заплатить организация, но сказала, что, по ее мнению, отказ был обусловлен более жесткой позицией администрации Трампа в отношении абортов и планирования семьи.

“Речь явно идёт не об экономии денег. Скорее, это идеологическое наступление на репродуктивные права, которое уже наносит вред женщинам”, - выразила своё мнение Шоу.

Как сообщили агентству Reuters три источника, ЮНФПА, агентство ООН по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, также предложило напрямую закупить контрацептивы. Однако, как сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, обсуждения зашли в тупик , отчасти из-за отсутствия реакции со стороны правительства США.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в США после победы Трампа резко выросли продажи средств экстренной контрацепции. На это обратила внимание американская фармацевтическая компания Wisp, которая специализируется на сексуальном и репродуктивном здоровье.

В США после победы Трампа резко выросли продажи средств экстренной контрацепции