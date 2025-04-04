Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент и отстранил президента от должности

Опубликовано: 04.04.2025 07:33 , Обновлено: 04.04.2025

В пятницу, 4 апреля, Конституционный суд Южной Кореи принял окончательное решение по импичменту президента Юн Сок Ёля, в отношении которого открыли уголовное дело за введение военного положения в стране в декабре прошлого года. Судьи единогласно поддержали импичмент и отстранили политика от занимаемой должности.

Приговор, зачитанный исполняющим обязанности председателя суда Мун Хён Бэ и транслировавшийся в прямом эфире по национальному телевидению, вступил в силу немедленно, сообщило агентство Yonhap. Решение Конституционного суда предполагает проведение в стране внеочередных президентских выборов - преемника Юна по закону должны выбрать в течение 60 дней. Агентство назвало в качестве предполагаемой даты выборов 3 июня.

В середине декабря контролируемая оппозицией Национальная ассамблея Южной Кореи объявила Юну импичмент, обвинив его в нарушении Конституции и законов путем объявления военного положения 3 декабря и развертывания войск в Национальной ассамблее. Как предположили противники Юна, это было сделано для того, чтобы помешать законодателям проголосовать против продвигаемого им указа.

В сегодняшнему решении Конституционного суда говорится о том, что действия Юна на президентском посту повлекли “серьёзные негативные последствия для конституционного порядка”. Судьи заявили, что рассматривают импичмент президента как “шаг по защите Конституции”, “выгоды от которого оказываются намного больше, чем потери страны от увольнения президента”.

Суд фактически признал все обвинения против Юна, включая то, что он не выполнил правовые требования для объявления военного положения, и направил войска в Ассамблею, чтобы остановить отмену указа.

Правящая партия уже заявила, что “смиренно принимает” решение Конституционного суда, в то время как главная оппозиционная Демократическая партия приветствовала его как “победу народа”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что мятеж, в котором фактически обвинили Юна — это одно из немногих уголовных преступлений, от которых у президента Южной Кореи нет иммунитета. Оно карается пожизненным заключением или смертной казнью, хотя на практике Южная Корея уже несколько десятилетий не применяла смертную казнь.

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