Конгрессмены США предложили назвать в честь Трампа штат и аэропорт, а его день рождения объявить федеральным праздником

Опубликовано: 27.02.2025 12:39 , Обновлено: 27.02.2025

Конгрессмены от Республиканской партии США предложили назвать в честь Дональда Трампа один из штатов и аэропортов, а также объявить день его рождения, который приходится на 14 июня, федеральным праздником. По мнению американской газеты The Wall Street Journal, цель подобных инициатив заключается исключительно в лести главе государства.

Газета утверждает, что конгрессмены от Республиканской партии «беззастенчиво преклоняются» перед Трампом и выдвигают заведомо нереалистичные инициативы в качестве лести миллиардеру.

К примеру, член палаты представителей Анна Паулина Луна из Флориды выступила с идеей увековечить лицо президента на горе Рашмор рядом с Вашингтоном, Джефферсоном, Рузвельтом и Линкольном. Она опубликовала отредактированный снимок рельефа, на которую вмонтировали изображение Трампа.

К слову, идея с размещением лица Трампа на горе Рашмор озвучивалась ещё во время его первого президентского срока. Тогда республиканец не отклонил предложение, но и не стал его поддерживать, объяснив, что это вызовет негативную реакцию: «Если я отвечу на этот вопрос «да», то он обеспечит мне плохую репутацию».

Тем временем член палаты представителей Брэндон Гилл из Техаса стал соавтором законопроекта о переименовании аэропорта Даллес неподалеку от Вашингтона в честь Трампа. По его мнению, избиратели по всей территории США «были бы рады переименовать свой штат в «Штат Дональда Трампа», а новое имя для аэропорта было бы «отличным способом почтить память всей невероятной работы, которую президент Трамп проделал для этой страны».

С идеей сделать день рождения Трампа (14 июня) федеральным праздником под названием «День рождения и День флага Трампа» выступила член палаты представителей Клаудия Тенни из Нью-Йорка, назвав его «самым значимым президентом в современной американской истории». Её коллега Марк Элфорд из Миссури предложил объявить 9 февраля «Днём залива Америки», чтобы «поддержать президента Трампа, признав это значимое достижение».

Демократы, в свою очередь, активно критикуют подобные инициативы, считая их бессмысленными и отвлекающими от реальных проблем. «Республиканцы в палате представителей должны прекратить подавать эти отчаянные, бессмысленные законопроекты, которые никак не снижают стоимость аренды или продуктов”, — заявила член палаты представителей Демократической партии Жасмин Крокетт из Техаса.

Ранее Telegraf.news писал, что член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил о намерении объявить импичмент Дональду Трампу. К слову, такое происходит уже не впервые. Изначально Грин пытался сделать это во время первого президентского срока миллиардера, однако все попытки оказались безуспешными.

В США представитель демократов предложил объявить Трампу импичмент за «подлые поступки»