Коммунистическая Куба легализовала однополые браки

Опубликовано: 27.09.2022 08:06 , Обновлено: 14.11.2024

Почти 67% проголосовавших граждан коммунистической Кубы отдали свои голоса за легализацию однополых браков и суррогатное материнство. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы и президент республики Мигель Диас Канель приветствовал решение кубинцев.

“Любовь - это уже закон”, - сообщил Мигель Диас Канель в Твиттере после объявления итогов голосования.

“Справедливость восторжествовала. Принятие Семейного кодекса - это отправление правосудия. Это долг перед несколькими поколениями кубинских женщин и кубинцев, чьи семейные проекты годами ждали этого Закона. С сегодняшнего дня мы станем лучшей нацией”, порадовался глава Кубы.

Явка на референдуме превысила 74%. Новый кодекс также предусматривает разрешение на усыновление детей однополыми парами и запрет детских браков. Также оговрвибтся вопросы суррогатного материнства.

Ранее Телеграф сообщил, что в эфире белорусского гостелеканала СТВ депутаты порассуждали на тему «Дожинок» и гей-парадов. И ответили, почему первое им важнее второго.

Белорусские депутаты рассказали, почему «Дожинки» им важнее гей-парада