Белорусские депутаты рассказали, почему «Дожинки» им важнее гей-парада

🎤 Мнение

Опубликовано: 20.09.2022 11:14 , Обновлено: 20.09.2022

В эфире белорусского гостелеканала СТВ депутаты порассуждали на тему «Дожинок» и гей-парадов. И ответили, почему первое им важнее второго.

Ведущий программы Кирилл Казаков заявил, что смотрел «одно из интервью наших экстремистов» (что за интервью и с кем, он не уточнил):

«И вот у него спрашивают: «Вы за что: за «Дожинки» или за гей-парад?» Он говорит: «За гей-парад, это веселее». Логика! Объясните мне, на этом можно объединить нацию? Особенно людям, которые работают на земле».

На что депутат Смолевичского районного Совета депутатов Дмитрий Кудин ответил:

«Гей-парады, про которые вы сказали, – это абсолютно чуждые нам ценности. Это разрушает умы людей. Эти гей-парады подкидывают и Европе, чтобы ее разрушить. У нас свои традиционные ценности. Наши ценности – земля, наш народ. Мы наш кусок земли никому не отдадим! Для нас важнее «Дожинки» в тысячу раз».

https://telegraf.news/politika/na-gostv-prizvali-belorusov-inogda-byt-zlymi/