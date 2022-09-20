Белорусские депутаты рассказали, почему «Дожинки» им важнее гей-парада
В эфире белорусского гостелеканала СТВ депутаты порассуждали на тему «Дожинок» и гей-парадов. И ответили, почему первое им важнее второго.
Ведущий программы Кирилл Казаков заявил, что смотрел «одно из интервью наших экстремистов» (что за интервью и с кем, он не уточнил):
«И вот у него спрашивают: «Вы за что: за «Дожинки» или за гей-парад?» Он говорит: «За гей-парад, это веселее». Логика! Объясните мне, на этом можно объединить нацию? Особенно людям, которые работают на земле».
На что депутат Смолевичского районного Совета депутатов Дмитрий Кудин ответил:
«Гей-парады, про которые вы сказали, – это абсолютно чуждые нам ценности. Это разрушает умы людей. Эти гей-парады подкидывают и Европе, чтобы ее разрушить. У нас свои традиционные ценности. Наши ценности – земля, наш народ. Мы наш кусок земли никому не отдадим! Для нас важнее «Дожинки» в тысячу раз».
https://telegraf.news/politika/na-gostv-prizvali-belorusov-inogda-byt-zlymi/