Клиенты Ozon пожаловались на задержки из-за «логистического коллапса» в России. Что ответил маркетплейс?

Опубликовано: 20.08.2025 15:55 , Обновлено: 20.08.2025

В работе маркетплейса Ozon в России могли произойти массовые сбои, сообщили российские СМИ и Telegram-каналы. Продавцы жаловались на огромные очереди из фур на складах, задержки с приёмкой товаров и убытки из-за отмены заказов. В самой компании признали наличие трудностей, однако назвали их «кратковременными» и локальными.

По данным изданий Shopper’s и News.ru, а также Telegram-каналов, проблемы затронули как минимум несколько ключевых складов в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе в «Пушкино-2», «Парголово», «Шушары» и «Строгино».

Руководитель одной из логистических компаний рассказал Shopper’s, что фуры стоят в очередях по 4-5 суток, а количество машин может достигать сотни. Из-за этого доставка товаров покупателям задерживается, они массово отказываются от заказов, а оплата возвратов ложится на продавцов.

Основной причиной сбоя несколько источников, включая Telegram-канал «Baza», назвали решение Ozon с 1 августа полностью отказаться от услуг аутсорсинговых компаний и перейти на собственную кадровую платформу Ozon job. Как передала «База» со ссылкой на внутренние чаты сотрудников, руководство складов не успело вовремя нанять персонал, а опытные бригадиры, работавшие от подрядчиков, ушли.

[inf]Аналитик Data Insight Сергей Семко в комментарии для Shopper’s предположил, что маркетплейс потерял часть опытных складских работников, лояльных именно подрядным компаниям, что и вызвало «цепную реакцию».[/inf]

В пресс-службе Ozon, в свою очередь, заявили ТАСС, что «массовых проблем на складах нет». По их словам, задержки возникли лишь на 5 из примерно 200 логистических объектов. В компании заверили, что в Москве и Санкт-Петербурге 7 из 10 заказов доставляются вовремя, а роста числа отмен они не зафиксировали. Причиной трудностей в Ozon назвали «нетипичную сезонную нагрузку».

На фоне возникших проблем Ozon анонсировал новые правила приёмки товара. С 3 сентября бесплатно на хранение решили принимать только коробки, в которых лежит товар одного артикула. Как подметили эксперты, для большинства продавцов, поставляющих ассортимент в смешанных коробах, приёмка фактически станет платной. В Ozon пояснили, что это изменение позволит в 3 раза ускорить отгрузки и оптимизировать работу.

Отметим, о проблемах на складах или сортировочных центрах в Беларуси информации не было.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Ozon зафиксировал в Беларуси 4-кратный рост продаж.

Ozon отчитался о четырехкратном росте продаж в Беларуси