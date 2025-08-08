Ozon отчитался о четырехкратном росте продаж в Беларуси

Опубликовано: 08.08.2025 12:07 , Обновлено: 08.08.2025

Маркетплейс Ozon в Беларуси заявил о росте показателей, которые в несколько раз опережают общие по компании. Согласно финансовому отчёту за второй квартал 2025 года, число заказов в республике увеличилось в четыре раза год к году. Для сравнения, общее количество заказов по всей компании за тот же период выросло на 66%.

Аналогичную динамику можно обнаружить и по другим показателям, заявили в Ozon Беларусь. Так, по словам представителей маркетплейса, база активных покупателей в Беларуси за год выросла вдвое, а оборот — почти в 3,5 раза. В то же время по компании в целом число покупателей увеличилось на 18%.

В отчёте Ozon Holdings PLC также сказано о выходе на первую чистую прибыль, не связанную с разовыми доходами, — она составила 13 млн рублей. Общая выручка во втором квартале достигла 8,4 млрд рублей.

Также представители компании отчитались и о росте лояльности клиентов. В среднем, по их сведениям, каждый покупатель теперь делает на Ozon более 30 заказов в год, что на шесть больше, чем годом ранее.

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