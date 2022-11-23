Кличко рассказал, когда Киев могут эвакуировать

Опубликовано: 23.11.2022 15:43 , Обновлено: 23.11.2022

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица готовится к "худшей зиме со времен Второй мировой войны". А это значит, что некоторых жителей могут эвакуировать из столицы.

Виталий Кличко рассказал немецкой газете Bild, что его администрация работает над тем, чтобы избежать масштабных отключений электроэнергии, которые могут привести к эвакуации некоторых районов.

“Мы также должны готовиться к худшему сценарию, - сказал Кличко в интервью, опубликованном во вторник. - Это возможно, если будут повсеместные отключения электроэнергии и температура будет еще холоднее. Тогда часть города придктся эвакуировать, но мы не хотим, чтобы до этого дошло!”

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Ранее стало известно, что более 10 миллионов украинцев остались без электричества после нападений российских войск. Власти Украины и страны Запада обвинили Россиию в преднамеренных атаках на гражданскую энергосистему Украины в попытке оставить гражданское население без электричества и тепла — акт, который может быть приравнен к военному преступлению.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил в понедельник, что последовательная серия российских нападений на гражданское население в Украине вызывает “глубокую тревогу”.

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