Китайский чат-бот DeepSeek заблокировали в Италии. По какой причине?

Опубликовано: 30.01.2025 20:57 , Обновлено: 30.01.2025

Итальянский регулятор по защите персональных данных (Garante) заблокировал доступ к приложению китайского чат-бота DeepSeek на территории Италии. Одновременно с этим другие европейские страны выразили обеспокоенность по поводу безопасности данных пользователей.

Приложение чат-бота от китайского стартапа DeepSeek за короткое время стало очень популярным в App Store и Google Play. Это привлекло внимание итальянского регулятора, который 28 января направил компаниям Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence и Beijing DeepSeek Artificial Intelligence запрос о предоставлении информации о сборе и обработке данных итальянских пользователей. У компаний есть 20 дней на ответ, сообщил портал Spidersweb.

Не дожидаясь ответа, Garante заблокировал доступ к приложению DeepSeek в Италии. Пользователи, пытающиеся скачать приложение, получали сообщение об ошибке: «Приложение недоступно в вашем регионе», передало агентство Reuters.

Ирландская Комиссия по защите данных также обратилась к DeepSeek с запросом информации об обработке данных пользователей, подпадающих под действие ирландского законодательства.

Политика конфиденциальности DeepSeek указывает, что персональные данные пользователей хранятся «на защищённых серверах, расположенных в Китайской Народной Республике».

Британская газета Guardian отметила, что китайское законодательство обязывает все предприятия, организации и граждан «поддерживать, помогать и сотрудничать с национальными разведывательными службами».

Американский телеканал CNBC сообщил, что ВМС США запретили своим сотрудникам использовать продукты DeepSeek из-за «потенциальных опасений по поводу безопасности и этики, связанных с происхождением и использованием модели».

Ранее Telegraf.news писал, что американская компания OpenAI обвинила китайский стартап DeepSeek в нарушении законов о защите интеллектуальной собственности. Американцы заявили, что нашли доказательства использования так называемой дистилляции данных и использовании их моделей искусственного интеллекта (ИИ).

«Игра в кошки-мышки» — OpenAI обвинила DeepSeek в использовании собственных моделей ИИ