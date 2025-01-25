«Почему Колас в юбке?» — Искусственный интеллект «оживил» памятники Минска в TikTok
В TikTok набрало популярность видео, в котором с помощью искусственного интеллекта «оживили» известные минские памятники. Героями ролика стали Якуб Колас вместе с героями своих произведений на одноимённой площади и Александр Пушкин в сквере Старостинская Слобода.
На видео «оживший» Якуб Колас задорно танцует под песню, а Александр Пушкин, не меняя своей вальяжной позы, приветственно машет рукой.
Ролик вызвал неоднозначную реакцию у пользователей TikTok. Многие удивились возможностям современных технологий. «До чего дошёл прогресс…», — восхищённо написала одна из прокомментировавших.
Не обошлось и без доли иронии. «Сегодня проезжала около Комаровки. Не видела, чтоб они танцевали!», — с юмором подметила другая пользовательница.
«Как-то жутковато смотрится…», — поделился своими ощущениями другой пользователь.
Некоторых смутил внешний вид «оживших» скульптур. «Прикольно. Но почему Колас в юбке?», — задался вопросом комментатор, обращая внимание на не совсем уместное, по его мнению, оживление одежды белорусского классика.
«Первый Ленин даже не похож», — с критикой отметил другой пользователь, не разобравшись, что на видео не было никакого Ленина.