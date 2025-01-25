🎥 Видео

Опубликовано: 25.01.2025 19:39 , Обновлено: 25.01.2025

В TikTok набрало популярность видео, в котором с помощью искусственного интеллекта «оживили» известные минские памятники. Героями ролика стали Якуб Колас вместе с героями своих произведений на одноимённой площади и Александр Пушкин в сквере Старостинская Слобода.

На видео «оживший» Якуб Колас задорно танцует под песню, а Александр Пушкин, не меняя своей вальяжной позы, приветственно машет рукой.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию у пользователей TikTok. Многие удивились возможностям современных технологий. «До чего дошёл прогресс…», — восхищённо написала одна из прокомментировавших.

Не обошлось и без доли иронии. «Сегодня проезжала около Комаровки. Не видела, чтоб они танцевали!», — с юмором подметила другая пользовательница.

«Как-то жутковато смотрится…», — поделился своими ощущениями другой пользователь.

Некоторых смутил внешний вид «оживших» скульптур. «Прикольно. Но почему Колас в юбке?», — задался вопросом комментатор, обращая внимание на не совсем уместное, по его мнению, оживление одежды белорусского классика.

«Первый Ленин даже не похож», — с критикой отметил другой пользователь, не разобравшись, что на видео не было никакого Ленина.