Китай решил дистанцироваться от России — NYT

Опубликовано: 22.02.2023 08:28 , Обновлено: 22.02.2023

Китай «пытается держать дистанцию» от России, чтобы наладить свои отношения с Европой, потому как «остро нуждается» в толчке для роста своей экономики. Об этом пишет РБК со ссылкой на The New York Times (NYT).

По информации СМИ, член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И поехал в турне по Европе, чтобы привлечь страны и быстро возродить свою экономику и найти точки соприкосновения.

Как отметили аналитики, Ван И отказался напрямую поддерживать Москву, объяснив это тем, что Китай не хочет, чтобы «кризис затянулся и обострился».

При этом, подчеркнуло NYT, давление на КНР оказывают США. По мнению экспертов, в Европе ожидали, что Пекин продемонстрирует желание еще больше увеличить дистанцию с Москвой, Однако Ван И в Мюнхене, наоборот, «спровоцировал словесную войну с США из-за инцидента с воздушным шаром-шпионом, назвав реакцию Вашингтона «абсурдной и истеричной».

Ранее Телеграф писал, что Ван И предложил Украине свой «мирный план». Однако в Европе выразили предостережение.

Перед этим министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Китай «обеспокоен» тем, что конфликт в Украине «выходит из-под контроля».