Китай предложил Украине свой вариант мирного плана

Опубликовано: 21.02.2023 15:15 , Обновлено: 21.02.2023

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 21 февраля заявил, что член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И предложил Украине свой «мирный план». Тем временем в Европе выразили предостережение.

Пока Ван И, по словам украинского политика, поделился лишь «ключевыми элементами».

«Я с нетерпением жду текст. Вы понимаете, что мы будем делать выводы, когда получим этот документ и детально его изучим», — пообещал Кулеба.

По данным СМИ, названный «мирный план» включает призывы к прекращению поставок Украине оружия, а также к прекращению огня.

В свою очередь вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс выразил предостережение относительно китайского плана, пишет Handelsblatt.

По его словам, он может сработать только при условии ухода российской армии с территории Украины.

«Единственный путь к мирному плану — это уважение суверенитета и границ Украины. Если мы начнем с предположения, что границы уважаются, то весь ад вырвется на волю», — заявил Тиммерманс.