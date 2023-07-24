Китай поставил России снаряжение на целую армию — Politico

Опубликовано: 24.07.2023 16:22 , Обновлено: 24.07.2023

Китай тайно отправляет России снаряжение в объеме, "достаточном для оснащения армии". Об этом сообщило Politico со ссылкой на таможенные записи.

Речь идет о товарах не военного, однако так называемого двойного назначения (в данном случае товары могут быть полезны и в боях).

По информации издания, российские компании закупили «сотни тысяч бронежилетов и касок производства Shanghai H Win», а также дроны, которые можно использовать для корректировки артиллерийского огня или сброса гранат, и тепловизионные оптические прицелы для наведения на противника ночью.

«Защитного снаряжения было бы достаточно, чтобы экипировать многих мужчин, мобилизованных Россией», — отметило Politico.

По мнению СМИ, эти поставки «указывают на лазейку размером с Китай в попытках Запада затормозить путинскую военную машину».

Кроме этого издание отметило, что в то же время экспорт оборудования в Украину из Китая «резко сократился». Например, по его данным, Россия импортировала беспилотников на сумму более 100 миллионов долларов — это в 30 раз больше, чем Украина.

Напомним, министр иностранных дел Китая Цинь Ган 14 апреля ответил на опасения США и других стран, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России.

Он заявил, что страна не будет продавать оружие сторонам, «участвующим в конфликте в Украине». А еще пообещал, что будет регулировать экспорт предметов двойного гражданского и военного назначения.

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