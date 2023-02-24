Китай опубликовал свой «мирный план» по Украине

Опубликовано: 24.02.2023 09:00 , Обновлено: 24.02.2023

МИД Китая в пятницу, 24 февраля, опубликовал свой вариант «мирного плана» по Украине. А точнее, «позицию относительно урегулирования украинского кризиса». Она состоит из 12 пунктов.

В документе Китай призвал:

соблюдать международное право и принцип суверенитета, независимости и территориальной целостности стран;

«отказаться от ментальности времен Холодной войны» и уважать законные интересы в области безопасности всех стран;

к прекращению огня и боевых действий;

все стороны обеспечить экспорт продовольствия в рамках зернового коридора;

все стороны должны противостоять превращению мировой экономики в оружие;

прекратить введение односторонних санкций;

избегать дальнейшей эскалации кризиса и выхода его из-под контроля;

к скорейшему возобновлению диалога между РФ и Украиной;

международное сообщество принять участие в реконструкции зоны конфликта;

противодействовать применению или угрозе применения ядерного оружия;

урегулировать гуманитарный кризис и предотвратить его разрастание.

Также сказано о необходимости соблюдать права мирных жителей и военнопленных, не стрелять по атомным электростанциям и о «послевоенном восстановлении в зонах конфликта».

Некоторые эксперты отметили, что китайский план содержит лишь общие фразы. Например, историк Александр Фридман выразил мнение, что «план Китая — набор из общих и многозначительных формулировок и миролюбивого пафоса». Он считает, что «гансов на реализацию в сегодняшних условиях он не имеет».

Как писал ранее Телеграф, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 21 февраля заявил, что член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И предложил Украине свой «мирный план». Тем временем в Европе выразили предостережение.

«Я с нетерпением жду текст. Вы понимаете, что мы будем делать выводы, когда получим этот документ и детально его изучим», — пообещал Кулеба.

В свою очередь вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс выразил мнение, что китайский план «может сработать только при условии ухода российской армии с территории Украины».