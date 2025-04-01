Китай назвал президента Тайваня «паразитом» и начал военные учения армии и флота

Опубликовано: 01.04.2025 08:14 , Обновлено: 01.04.2025

Китайские военные во вторник, 1 апреля, объявили о начале совместных учений армии, флота и ракетных войск вблизи Тайваня. Учения Пекин преподнёс, как "суровое предупреждение и мощный сдерживающий фактор против независимости Тайваня", а президента Тайваня Лай Циндэ назвал "паразитом".

Учения вблизи островного государства, который Китай рассматривает как свою неотъемлемую территорию и которому категорически отказывает в независимости, начались после того, как в прошлом месяце Лай Циндэ назвал Пекин “иностранной враждебной силой”.

Власти Китая в ответ назвали политического лидера Тайваня “сепаратистом”, а в видеоролике, сопровождавшем объявление Восточного командования об учениях, и вовсе - “паразитом”. Политика изобразили в виде мультяшного жука, которого держат палочками для еды над горящим Тайванем, передало содержание пропагандистского ролика агентство Reuters.

“Паразит отравляет остров Тайвань. Паразит опустошает остров. Паразит стремится к окончательному уничтожению”, — говорится в одном из роликов.

Государственное китайское агентство “Синьхуа”, в свою очередь, сдержано сообщило, что в нынешних учениях планируется задействовать разные виды войск Восточной зоны боевого командования (ВЗБК) китайской армии - сухопутные войска, военно-морские силы, военно-воздушные силы и ракетные войска. Согласно планам учений, военные самолеты и корабли должны приблизиться к острову Тайвань с разных направлений.

Официальный представитель китайской армии Ши И рассказал, что в ходе учений планируется отработать главным образом следующие операции:

боевое патрулирование с участием военно-морских и военно-воздушных сил,

захват прав комплексного контроля,

нанесение ударов по морским и наземным целям,

блокирование ключевых зон и ключевых путей с целью проверки боеспособности сил ВЗБК в реальных совместных военных операциях.

Военные учения Ши И назвал “справедливым и необходимым шагом для защиты национального суверенитета и сохранения государственного единства”.

Министерство обороны Тайваня в свою очередь подтвердило, что китайская авианосная группа “Шаньдун” ещё 31 марта вошла в зону реагирования острова. В ответ Минобороны Тайваня активировало свои военные самолеты и корабли, а также наземные ракетные системы.

“Коммунистическая партия Китая продолжает наращивать свою военную активность вокруг Тайваня и в Индо-Тихоокеанском регионе и стала крупнейшим “возмутителем спокойствия” в международном сообществе”, — говорится в официальном заявлении тайваньских армейских властей.

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку также прокомментировал карикатуры на президента, продемонстрированные по китайскому телевидению. Он заявил, что подобная риторика “не способствует миру” и “демонстрирует её провокационный характер”.

Напомним, официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году после поражения сил Гоминьдана в гражданской войне с Компартией Китая. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны контактируют через неправительственные организации.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР. Принцип “одного Китая” является обязательным условием для государств, желающих установить или сохранить дипотношения с КНР. Вопрос о возможном силовом захвате Тайваня китайской армией в обсуждениях политических и военных обозревателей всплывает регулярно, особенно на фоне очередных демонстративных военных учений, которые китайская армия проводит регулярно.

Однако, как ранее рассказывал Telegraf.news, некоторые эксперты убеждены, что Пекин скорее пойдёт на взятие под свой контроль восточных территорий ослабевающей России, чем на силовой захват Тайваня. Его, в частности, эксперты американского издания Forbes, назвали “крепким орешком” для китайской территориальной экспансии.

Китай скорее нападет на Россию, чем на Тайвань — Forbes