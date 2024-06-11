Китай начал производство человекоподобных роботов, которые будут работать в школах и психбольницах

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Опубликовано: 11.06.2024 17:58 , Обновлено: 11.06.2024

Один из заводов в Китае начал разработку гиперреалистичных роботов, которые в будущем могут применяться для лечения психиатрических расстройств. По словам производителей, такие роботы являются одними из самых сложных, поскольку при их создании используется искусственный интеллект. Делается это для того, чтобы машины научились максимально хорошо распознавать и имитировать человеческое поведение.

Например, когда один из сотрудников завода двигает головой, улыбается и высовывает язык, гуманоидный робот имитирует его движения благодаря крошечным двигателям, которые установлены в нескольких местах в его голове.

Создатели отметили, что новая модель “способна к эмоциональному самовыражению” и может создавать “мимическую обратную связь”. На создание одного человекоподобного робота уходит от двух недель до месяца, а цены доходят до 205 тысяч долларов, сообщило британское издание Sky News.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Бывший исполнительный директор китайской компании Robot, которая занимается подобными разработками, заявил, что со временем такие экземпляры будут интегрированы в сферы здравоохранения и образования.

“Психологическое консультирование и здравоохранение, безусловно, являются сценариями будущего применения. В настоящее время мы проводим эксперименты с роботами в лечении и предварительном скрининге эмоциональных и психологических расстройств”, — отметил Ли Боян.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Ранее Telegraf.news писал, что россияне представили робота, на котором могут практиковаться врачи-психиатры. В РНПЦ психического здоровья рассказали, что новинка — высокотехнологичный робот для «отработки коммуникативных навыков врачей» — способен помочь белорусским психиатрам поставить диагноз, провести обследование, а также назначить лечение. Кроме того, робот-пациент может изображать такие эмоции, как грусть, радость, злость, удивление, а также поддержать беседу.

Может рассказать анекдот и разозлиться. Белорусским психиатрам предложили тренироваться на российском роботе-пациенте