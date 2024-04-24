Может рассказать анекдот и разозлиться. Белорусским психиатрам предложили тренироваться на российском роботе-пациенте

Опубликовано: 24.04.2024 09:44 , Обновлено: 15.11.2024

В Минске открылась международная выставка, посвящённая технологиям в сфере здравоохранения. На площадке разместилось более 160 экспонатов из восьми стран. Например, россияне представили робота, на котором могут практиковаться врачи-психиатры.

В РНПЦ психического здоровья рассказали, что новинка — высокотехнологичный робот для “отработки коммуникативных навыков врачей” — способен помочь белорусским психиатрам поставить диагноз, провести обследование, а также назначить лечение. Кроме того, робот-пациент может изображать такие эмоции, как грусть, радость, злость, удивление, а также поддержать беседу, передало информагентство “Минск-Новости”.

“Он может рассказать анекдот или интересный факт, который содержится в его разработке. Робот подключён к интернету, работает самостоятельно и играет роль симулированного пациента. Он единственный в Беларуси”, — отметили в РНПЦ психического здоровья.

Там подчеркнули, что разработка принадлежит российским учёным, а в нашей стране его приобрели для того, чтобы “разработать протоколы в области симуляционного обучения психиатрии и наркологии”. В РНПЦ отметили, что в мире таких протоколов ещё не существует.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусский завод “Гомсельмаш” вместе с российским предприятием “Титан” начал выпускать беспилотные комбайны. Инвестиции в новый проект по замещению импорта сельхозмашин должны составить около 5 миллиардов российских рублей (173 миллиона в белорусской валюте).

«Гомсельмаш» начал выпускать комбайны-беспилотники