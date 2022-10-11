Китай начал поставки России оружия? В Украине показали захваченные образцы

Опубликовано: 11.10.2022 13:25 , Обновлено: 11.10.2022

Украинский журналист Цаплиенко 11 октября показал видео, сделанное бойцами ВСУ на передовой. На нем видны снаряды для миномёта с китайскими иероглифами.

*Украинские спецназовцы на юге захватили позиции русских и обнаружили на них боеприпасы китайского производства”, - сообщил журналист.

По его словам, среди захваченного орудия были мины М-83 - это боеприпас к миномету калибра 60 миллиметров.

“В российской армии такой калибр минометов не является распространенным, за исключением некоторых экспериментальных образцов. То есть, логично предположить, что и минометы, из которых стреляли русские на этой позиции, тоже имеют китайское происхождение”, - написал Цаплиенко.

По его словам, это не первая такая находка украинских бойцов.

Ранее, в середине сентября, президент США Джо Байден заявил, что у Белого дома нет доказательство поставок оружия из Китая в Россию. В то же время, он предупредил власти Китая, что в случае их начала США введут серьезные санкции.

«Если вы думаете, что американцы и остальные продолжат инвестировать в Китай с учетом нарушения вами санкций, введенных в отношении России, полагаю, вы совершаете гигантскую ошибку»,— сказал господин Байден в интервью CBS.

О том, что Россия просила Китай помочь с поставками вооружений, американская пресса писала ещё в марте в самом начале войны. 13 марта газета The Wall Street Journal, со ссылкой на неназванные источники в администрации Белого дома, сообщила, что Россия попросила Китай поставить необходимые ей вооружения. В Пекине отрицают любые сведения о военных поставках в Россиию.

Ранее Телеграф сообщил, что российские власти все чаще ищут военную технику за границей. Это свидетельствует о том, что Кремль не планивал затяжной войны и после неудавшегося в Украине блицкрига собственные запасы некоторых видов вооружений истощились. А что же российская промышленность?

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