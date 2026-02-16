Опубликовано: 16.02.2026 19:30 , Обновлено: 16.02.2026

Власти Кубы отменили ежегодный фестиваль сигар в Гаване, который должен был длиться пяти дней в конце февраля. Экономические проблемы и нехватка энергоресурсов привели к самому серьезному испытанию для острова со времен распада Советского Союза.

Социалистические власти Кубы, которые привыкли существовать во многом благодаря поддержке извне, будь то СССР, Венесуэла, Ирина или Россия, теперь столкнулись с экзистенциальным кризисом. И теперь им не до праздников.

В настоящее время Куба испытывает острую нехватку топлива на фоне нефтяной блокады США. Администрация Трампа фактически отрезала Кубу от венесуэльской нефти с 3 января, когда завалила Мадуро.

С тех пор президент США Дональд Трамп назвал правительство Кубы «необычным и чрезвычайным угрозой» и пообещал ввести пошлины на любую страну, которая поставляет ей нефть.

Организатор сигарной ярмарки, компания Habanos S.A., заявила в субботу об отмене фестиваля «с целью сохранения высочайших стандартов качества, совершенства и впечатлений, которые характеризуют это международное мероприятие».

Организационный комитет сообщил, что работает над установлением новой даты проведения ярмарки, не предоставив дополнительных подробностей.

Ранее фестиваль принимал более 1000 гостей из примерно 80 стран, которые участвовали в аукционах и посещали табачные плантации.

Премиальные кубинские сигары известны во всем мире и имеют большое экономическое значение, являясь одним из основных экспортных товаров острова и важным источником иностранной валюты. Однако в США они запрещены из-за действующего уже несколько десятилетий торгового эмбарго.

Компания Habanos. S.A., государственное предприятие, обладающее монополией на мировые продажи кубинских сигар, сообщила о рекордных продажах в размере 827 миллионов долларов в 2024 году, показав рост на 16% по сравнению с предыдущим годом.