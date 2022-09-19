Китай и Индия "раздражены" Россией из-за боевых действий в Украине - FT

🎤 Мнение

Опубликовано: 19.09.2022 11:22 , Обновлено: 19.09.2022

Критика лидерами Китая и Индии действий Владимира Путина в Украине свидетельствует об изменении глобального восприятия войны, сообщило американское издание Financial Times со ссылкой на западных официальных лиц. Там уверены, что Китай и Индия выказали раздражение продолжающимися боевыми действиями в Украине, о чем дали понять Си Цзипина и Моди при встрече с Владимиром Путиным.

Упрек премьер-министра Индии Нарендры Моди в адрес Путина и признание российским лидером, что Китай выражает обеспокоенность по поводу войны в Украине, свидетельствуют о том, что Пекин и Нью-Дели испытывают дискомфорт при контактах с Москвой, подтвердили трое западных чиновников.

Эти заявления были «настоящим и четким сигналом», что восточные партнеры России раздражены, сказал один высокопоставленный европейский чиновник. По его мнению, Индия и Китай теперь могут скорректировать свои действия как в отношении России, так и в отношении Запада.

“В совокупности дистанцирование от Путина глав двух самых густонаселенных стран мира, которые сыграли ключевую роль в поддержании российской экономики перед лицом западных санкций, пробило брешь в послании Кремля о том, что Россия далека от глобального изгоя”, - сообщило, в свою очередь, японское издание The Japan Times.

“Скрытая критика Путина подчеркнула, что сейчас он переживает, возможно, самый сложный момент за последние месяцы, страдая не только от этих дипломатических неудач, но и от отступлений на поле боя и усиливающихся вопросов дома о том, как он вел войну”, - считают японские аналитики.

Ранее премьер Индии прямо сказал Владимиру пюПутину в Самарканде, что его страна выступает против войн.

«Я знаю, что сегодняшняя эпоха — это не эпоха войн, и я говорил с вами по телефону об этом», — сказал Моди Путину на встрече с Моди в Самарканде.

«Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, опасения, которые вы постоянно выражаете, — ответил ему президент России. — Мы сделаем все, чтобы остановить это как можно скорее».

Ранее Телеграф сообщил, что первый вице-премьер правительства Беларуси Николай Снопков заявил 15 сентября, что считает короткий разговор главы Китая Си Цзипина с Александром Лукашенко в Самарканде историческим событием, которое, ни много ни мало, “изменит мир”.

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