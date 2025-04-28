Ким Чен Ын признал участие в войне России с Украиной и назвал его «священной миссией» Северной Кореи

Опубликовано: 28.04.2025 09:06 , Обновлено: 28.04.2025

Руководство Северной Кореи впервые открыто заявило об участии своих военных в войне России в Украине на стороне Москвы. Центральное телеграфное агентство КНДР 28 апреля распространило официальное заявление Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи и лидера страны Ким Чен Ына по поводу освобождения Курской области России, о котором двумя днями ранее заявило российское военное руководство.

В заявлении Центрального военного комитета (ЦВК) КНДР говорится о “героических подвигах” боевых подразделений вооруженных сил Корейской Народно-Демократической Республики в “операции по отражению и срыванию грубого нарушения суверенитета со стороны украинских властей, вторгшихся на территорию Российской Федерации, по полному освобождению оккупированных районов Курской области”.

Захват украинскими войсками отдельных районов Курской области северокорейские военные назвали “авантюрным вооруженным вторжением”, которое “было угрозой совместному делу КНДР и РФ для осуществления международной справедливости и защиты мира во всем мире против насилия и своеволия империализма”, а освобождение региона от войск ВСУ назвали “победой справедливости над несправедливостью”.

При этом в ЦВК признали, что подразделения северокорейских вооруженных сил были задействованы в боях за Курскую область “по приказу главы КНДР” и сослались на статью 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.

Также в заявлении, распространённом Центральным телеграфным агентством КНДР, говорится о том, что участие северокорейских вооруженных сил в войне России с Украиной Ким Чен Ын определил как “священную миссию для монолитного укрепления традиционной дружбы и солидарности между двумя странами – КНДР и РФ”.

Ким Чен Ын также пообещал поставить памятник “боевым подвигам” северокорейским солдатам, которые “боролись за справедливость” в России.

Также правительства КНДР заверило, что и “впредь будет неизменно и полностью поддерживать священное дело армии и народа России” и пообещало “всегда оставаться преданным любым действиям, основанным на духе межгосударственного договора КНДР и РФ”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля заявил об освобождении от украинских войск последнего населенного пункта в Курской области РФ. По его словам, в освобождении приграничных районов Курщины участвовали военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Москва впервые признала участие северокорейских солдат в военных действиях. В Генштабе ВСУ информацию российской стороны об освобождении Курской области назвали “пропагандистской уловкой”.

Глава Генштаба России заявил об освобождении Курской области РФ. Что ответили ВСУ?

До сих пор раньше ни Москва, ни Пхеньян в открытую не признавали участие северокорейских солдат на фронте. Впрочем, об этом говорила военная разведка Южной Кореи, Украины, США с осени 2024 года. По данным международного агентства Associated Press, Северная Корея направила в Россию около 11 тыс. военнослужащих для участия в войне в Украине.