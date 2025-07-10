Киев в дыму от пожаров после массированной ночной атаки – есть жертвы и пострадавшие

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Опубликовано: 10.07.2025 08:42 , Обновлено: 10.07.2025

Почти 10 часов длилась воздушная тревога в Киеве из-за атаки беспилотников и ракет в ночь с 9 на 10 июля. Оперативные службы города к утру сообщили о десятке случаев возгораний в результате падения обломков сбитых дронов, из-за чего к рассвету город заволокло густым дымом. Есть сообщения о погибших и пострадавших.

По данным Telegram-канала “Страна”, в результате ночного удара по Киеву погибли два человека. Мэр города Виталий Кличко сообщил о 16 пострадавших, из которых 10 медикам пришлось экстренно госпитализировать.

По информации украинских СМИ, пожары от упавших беспилотников вспыхнули на крышах жилых многоэтажек и в их дворах, на территории частного сектора, гаражах. В одном из районов украинской столицы спасателям пришлось тушить пожар на заправке, в другом упавший дрон угодил в грузовик. Очагов возгорания оказалось так много, что к рассвету город накрыло густой пеленой дыма.





















Часть улиц в городе оперативным службам пришлось временно перекрыть для устранения последствий атаки.

Фото: Reuters



















По данным украинских мониторинговых пабликов, основной целью ночной атаки стала именно украинская столица. Туда, по предварительной оценке, с разных направлений были запущены не менее 400-500 ударных дронов типа Shahed и дронов-имитаторов, порядка 6-10 баллистических ракет “Искандер-М”/KN-23 - из Брянской области России и 3-4 крылатых ракеты “Искандер-К”/Х-101. Точное число атаковавших украинскую территорию ракет и беспилотников позднее должны опубликовать Воздушные силы Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Тем временем российской Министерство обороны в своей традиционной утренней сводке отчиталось об уничтожении дежурными средствами ПВО 14 беспилотников самолетного типа. Восемь из них, по информации ведомства, были сбиты над акваторией Черного моря, остальные - в небе над Крымом и тремя российских областей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне -в ночь с 8 на 9 июля - территория Украины также подверглась массированной атаке беспилотников. Сигналы воздушной тревоги звучали по всей стране, но основной удар на этот раз, согласно утреннему отчёту Вооружённые силы Украины (ВСУ), пришёлся по Луцку в Волынской области. Данные украинской стороны указывают на новый антирекорд — как минимум 741 беспилотник за ночь.

Новый антирекорд? ВСУ заявили об атаке 741 беспилотников и ракет за ночь